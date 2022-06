Copperman/ Su Rai 2 il film con Luca Argentero protagonista

Copperman, film di rai 2 diretto da Eros Puglielli

Copperman andrà in onda oggi, 9 giugno, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola drammatica italiana, distribuita nel 2019 da Notorious Picture e diretta da Eros Puglielli, noto per essere uno dei registi italiani tecnicamente più dotati nel panorama cinematografico contemporaneo. Il film si caratterizza per il suo essere decisamente ambizioso: un genere super-eroistico basato su una grande e delicata metafora, capace di raccontare il mondo attraverso lo sguardo di una persona affetta da autismo.

Eliofilm, la giovane casa di produzione romana, ha scommesso molto su questa pellicola e su un cast di tutto rispetto, nel quale figurano il protagonista, Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi e Fortunato Cerlino, divenuto celebre grazie al suo ruolo di spicco in Gomorra La Serie.

Copperman, la trama del film: un bambino affetto da autismo e…

Leggiamo la trama di Copperman. Il piccolo Anselmo, interpretato da Sebastian Dimulescu, è un bambino affetto da autismo che adora i supereroi, tanto da credere che suo padre sia uno di loro e si trovi in missione con l’obiettivo di salvare in mondo. In realtà, il padre di Anselmo se ne è andato per sempre. Il piccolo è capace di vivere il mondo come una bellissima fiaba, ricca di colori e avventure stupende. La vita lo metterà presto davanti a esperienze negative ma non riuscirà a togliergli il sorriso o a spegnere i suoi occhi pieni di meraviglia e di fiducia nel prossimo.

Crescendo, il protagonista – interpretato da Luca Argentero – diventa esteriormente uomo, conservando un animo fanciullo e innocente, grazie al supporto di Titti, suo grande amore sin dall’infanzia, e di mamma Gianna, grazie alla quale si convincerà si essere a sua volta un supereroe, proprio come il padre. Silvano, il fabbro del paese, affezionatissimo ad Anselmo, lo farà diventare Copperman, confezionando un’armatura speciale e su misura per lui.

Il video del trailer di Copperman

