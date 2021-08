Coppia di anziani scopre di avere il covid e fugge dall’ospedale/ “Ci curiamo a casa”

Una coppia di anziani, marito e moglie, è scappata dall’ospedale dopo aver scoperto di aver contratto il covid. Invece di farsi guarire o comunque ascoltare il parere degli esperti, i due anziani si sono dati alla macchia, risultando “dispersi” per qualche ora. E’ successo in quel dell’ospedale di Bentivoglio, alle porte di Bologna, così come riferito da tutti i principali quotidiani online, a cominciare da Repubblica, e i protagonisti in negativo sono due signori di circa 70 anni, entrambi non vaccinati e risultati essere poi positivi al covid. I due si trovavano in attesa di un ricovero, ma inspiegabilmente hanno lasciato la struttura per tornare presso la propria abitazione.

A spingerli verso l’ospedale era stato il medico di famiglia in quanto gli anziani presentavano i classici sintomi dell’infezione a cominciare da febbre e tosse, due delle reazioni più diffuse fra chi si ammalano. Dopo essere stati sottoposti ad una radiografia al torace, il quadro clinico era risultato già serio e la conferma dell’infezione era poi giunta con il tampone, che aveva dato esito positivo.

COPPIA DI ANZIANI COL COVID SCAPPA DALL’OSPEDALE: “NON SARANNO ABBANDONATI”

A quel punto, visto quanto emerso, gli operatori sanitari erano pronti a trovare due posti letto per la coppia, ma invece di attendere il proprio turno, se ne sono andati a casa. Una volta contattati dall’ospedale, i due signori hanno spiegato al nosocomio che preferivano di rimanere in casa anche se consapevoli dei rischi in cui incorrevano.

La situazione non si è comunque conclusa così visto che le autorità sanitarie hanno deciso di segnalare la coppia alle Usca, i medici e gli infermieri che curano i pazienti a domicilio: “Abbiamo allertato il dipartimento di sanità pubblica e di cure primarie”, ha fatto sapere Grazia Pecorelli, direttrice di pronto soccorso ed emergenza territoriale dell’Ausl della città, come si legge su Repubblica. «Ma non sono abbandonati a se stessi, li seguiremo», ha aggiunto e concluso la stessa.

