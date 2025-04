E’ caccia a due killer che nelle scorse ore hanno ucciso due persone in quel di Roma, due cinesi raggiunti da una decina di colpi di pistola. Ne parla il quotidiano Il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, specificando che il modus operandi fa chiaramente pensare ad una vera e propria esecuzione per mano della criminalità organizzata: dieci colpi di pistola hanno freddato in strada una donna e un uomo di anni 40 e 50, entrambi di ritorno presso la propria abitazione in via Prenestina 70.

Non erano sposati ma erano una coppia: lui era il titolo di un’attività commerciale della zona, così come molti altri suoi connazionali da anni in Italia, mentre lei collaborava assieme, ma due uomini in sella ad una moto, con tanto di casco, si sono avvicinati alla coppia, mentre stava camminando sul marciapiede, per poi fare fuoco ed allontanarsi. Ad assistere alla scena un rider, un ragazzo delle consegne, che preso dal panico ha abbandonato la bici per poi scappare.

COPPIA DI CINESI UCCISA A ROMA:

CACCIA AI DUE ASSASSINI

Ora gli uomini delle forze dell’ordine stanno provando a risalire alle due persone a bordo della motocicletta, visionando i filmati delle eventuali telecamere di sicurezza presenti nella zona, ma non sarà facile risalire all’identità sia perchè i due hanno agito al buio, sia perchè mimetizzati dal casco.

Si è invece scoperto che i due cinesi fossero residenti del palazzo di fronte al luogo dove hanno trovato la morte, e che i proiettili li hanno raggiunti soprattutto alla testa, di conseguenza parliamo di un killer professionista, che ha sparato a colpo sicuro. Chi indaga sospetta che sia stato qualche regolamento di conti, anche se bisogna capire se riguardante l’ambiente cinese, oppure quello romano, o eventualmente di altre nazionalità.

COPPIA DI CINESI UCCISA A ROMA: LE VOCI DEI VICINI DI CASA

Fra le ipotesi caldeggiate anche quella di una rapina, ma tale pista sembra essere quasi da escludere anche perchè i due cinesi pare non avessero con se tanti soldi. Sconvolti ovviamente coloro che li conoscevano, a cominciare dai condomini del palazzo, che parlando con il Corriere della Sera, raccontano di due persone “gentili”, che salutavano sempre, anche se spesso e volentieri li sentivano litigare, precisando comunque di non essere certi che fossero loro o magari qualche persona che li andava a trovare.

Il quotidiano di via Solferino fa notare che quella zona non è la prima volta che fa da macabro teatro ad un omicidio visto che gli anni scorsi fu uccisa una ragazza cinese, nonché un padre che aveva con se una bimba di 4 mesi, entrambi deceduti, anche loro originari del Paese asiatico. Quest’ultima fu un’esecuzione simile a quella avvenuta nelle scorse ore, visto che i killer entrarono in azione in moto, per poi sparare verso l’uomo: 12 giorni dopo uno dei due responsabili, un 30enne originario del Marocco, fu trovato impiccato.