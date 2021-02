Coppia hotel Eufemia/ Lui: “Cerco lavoro anche in Alta Italia, sono un essere umano!”

Il caso degli amanti all’hotel Eufemia, in provincia di Palermo, è stato nuovamente affrontato nella puntata di ieri di Live Non è la d’Urso. La vicenda è ormai nota dopo un video girato dal marito tradito, Gianluca, il quale aveva scoperto i tradimenti della moglie Grazia, beccandola fuori dall’hotel Eufemia proprio in compagnia dell’amante. Nonostante i tradimenti – tra cui anche uno consumato nella stessa stanza d’hotel dove i due coniugi palermitani avevano trascorso la loro prima notte di nozze – Gianluca aveva deciso di perdonare Grazia facendo vincere l’amore. “Non succederà mai più”, aveva detto la donna pentita. Ma cosa è successo dopo? Ce lo hanno raccontato i due protagonisti di questa vicenda ieri sera, in collegamento con il salotto serale di Barbara d’Urso che ha annunciato: “Abbiamo delle novità meravigliose”.

Questa volta sono state le telecamere di Live Non è la d’Urso ad entrare nella loro casa di Palermo. La coppia è apparsa più unita che mai, con tanto di cuore peluche con la scritta “Ti amo” tra moglie e marito. Con loro anche il padre di Gianluca, Gianni, che ha spiegato come ha vissuto questa storia diventata virale: “Non è stato tanto bello, se fai una cosa del genere perchè lo fai? Per pubblicità!”, ha aggiunto, spiazzando anche la padrona di casa.

CASO HOTEL EUFEMIA, L’APPELLO DEL MARITO TRADITO

Il suocero della moglie traditrice ha aggiunto: “Per me è stato un trauma”. L’uomo, ex commerciante, ha spiegato che a causa di quanto accaduto non può più recarsi nella piazza palermitana dove aveva il negozio per via dei commenti. Nonostante tutto il genitore ha compreso la scelta del figlio di perdonare la moglie. Quando Gianluca, visibilmente deluso dalle parole del genitore, ha tentato di prendere la parola però, il padre lo ha interrotto ribadendo nuovamente la vergogna provata dalla sua famiglia conosciuta a Palermo: “Siamo stati gli esemplari di Palermo, tutti commercianti… si metta nei miei panni”. Successivamente, Barbara ha annunciato notizie anche dell’altra coppia, ovvero quella dell’amante della moglie. Dopo la pace, le telecamere di Canale 5 hanno trascorso del tempo in casa dei due coniugi. La donna ha fatto una sorpresa meravigliosa al marito per San Valentino tra cioccolatini, spumante, fragole e ovviamente parrucchiere ed estetista. La moglie ha quindi cosparso il letto di petali di rosa ed all’arrivo del marito gli ha fatto indossare l’accappatoio coprendogli gli occhi e portandolo in camera dove hanno mangiato ostriche a letto. “Mia moglie mi ha stupito alla grande!”, ha commentato lui, mentre in studio la reazione di imbarazzo è stata palpabile.

Finito il momento romantico, si è tornati a parlare anche della moglie dell’amante: da quanto appreso dall’inviata, l’amante non ha voluto rilasciare alcuna intervista ma ha rivelato che anche lui si è riappacificato con la moglie. Si sarebbe inoltre reso conto dell’errore ed avrebbe chiarito anche con Gianluca: “Lui ha chiesto scusa, non ho niente da condividere con lui e la cosa è finita là, non me ne frega più niente”. Infine l’uomo ha lanciato un appello struggente: “per favore dopo tutto questo trambusto ricordo sempre che io sono un marito e un padre di famiglia, ho bisogno di lavorare. Se qualcuno per favore ha un cuore, aiutatemi a trovare un lavoro non ce la faccio più, ho una famiglia da mantenere, ho una moglie e due bambini da mantenere, per favore! Sono disposto anche a su in Alta Italia al Nord, ovunque, datemi una mano per favore! Sono essere umano anche io!”.



