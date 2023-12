Coppia investita sulla linea ferroviaria Milano-Mantova/ I due 50enni avevano lasciato una lettera d’addio

Tragedia sulla linea ferroviaria Milano-Mantova. Nella serata di lunedì 11 dicembre una coppia è stata travolta da un treno vicino a un passaggio a livello in località Quattro Venti, nel comune di Curtatone, vicino Mantova. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.20, come spiegato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Ora la dinamica è al vaglio della Polfer: immediatamente non era chiaro se si fosse trattato di un gesto volontario o di un incidente. Solamente dopo sarebbe emersa la verità, ossia quella di un duplice suicidio. Come spiega Milano Today, il treno era diretto a Mantova ed era partito da Milano.

Dove conservare ceneri dei defunti?/ Chiesa dà l'ok a custodirne una parte in un luogo significativo

Il convoglio stava procedendo nella nebbia a 130 km/h su un binario singolo quando il capotreno si è reso conto di aver urtato qualcosa: ha così cercato di capire cosa fosse successo. Avrebbe così iniziato a cercare nei dintorni del binario e avrebbe notato delle tracce di sangue: solo poco dopo, con le autorità competenti, avrebbe trovato i corpi delle due persone in mezzo alle sterpaglie. Secondo PrimaMantova, i due avrebbero scritto una lettera d’addio per amici e familiari. Il gesto della coppia, composta da due cinquantenni, sarebbe dunque stato volontario.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 12 dicembre 2023

Coppia investita dal treno Milano-Mantova: le motivazioni del gesto

L’incidente che ha tolto la vita ad una coppia di 50enni sulla linea ferroviaria Milano-Mantova è accaduto non lontano da un passaggio a livello lungo via Dei Toscani, in territorio di Curtatone. Nel giro di pochi minuti la tragica scoperta. Le vittime sono Stefano Rossi, di 56 anni, e la sua compagna Loredana Battaioli, di 54 anni. Entrambi abitavano a Pegognaga, come spiega PrimaMantova. Sul posto sono arrivati in poco tempo anche i sanitari del 118, la polizia ferroviaria di Mantova, i vigili del fuoco e il personale di Rete Ferroviaria Italiana. Per i due 50enni non c’è stato nulla da fare.

“Senza religione crolla la società”/ L'ateo Ferguson: “crisi Chiesa? Serve risveglio per resistere all’Islam”

Inizialmente non era chiara la dinamica dell’accaduto: gli inquirenti hanno infatti cominciato ad indagare per cercare di capire se fosse stato un gesto volontario o meno. Nel corso degli accertamenti da parte degli agenti della Polfer, però, è stato scoperto che la coppia aveva lasciato una lettera d’addio ad amici e familiari. Nella missiva sarebbero stati esplicitati i motivi dietro alla decisione del drammatico gesto, così come le disposizioni per il funerale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA