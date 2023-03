Coppie Amici 22, quali sono?/ Megan e Gianmarco, Isobel e Cricca, Piccolo G e Federica ‘nemici’ al serale

Amici 22 serale 2023, quali sono le coppie di fidanzati in gara? Megan e Gianmarco, Piccolo G e Federica

Si accende la competizione tra i talenti promossi nella scuola di Amici 22, per l’edizione serale 2023. Anche quest’anno in casetta si sono formate coppie di fidanzati che saranno però costretti a sfidarsi sul palco di Canale 5. Tra queste troviamo Megan Ria e Gianmarco Petrelli: i due ballerini, rispettivamente allievi degli insegnanti di danza Emanuel Lo e Alessandra Celentano concorrono al serale come membri di due squadre tra loro assestanti e competitor. Durerà l’amore tra i due fidanzati rivali? In un dialogo andato in onda in un daytime pomeridiano di Amici 22, Gianmarco ha dichiarato il suo amore a Megan, ammettendo di trovarla una persona speciale. La risposta di Megan? Lei corrisponde il sentimento del ballerino e si sente a lui legata come mai le è accaduto prima.

L’altra coppia di fidanzati, diretti rivali nella categoria canto, è composta da Federica Andreani e Piccolo G. La prima, cantante allieva di Arisa e membro della squadra timonata da quest’ultima con l’insegnante di ballo Raimondo Todaro. Il cantautore é invece un allievo dell’insegnante di canto, ad Amici, Rudy Zerbi. Piccolo G e Federica, proprio come Megan Ria e Gianmarco Petrelli, hanno come comune denominatore il particolare di appartenere a due squadre tra loro contrapposte e rivali. Durerà l’amore anche tra Piccolo e Federica?

Isobel e Cricca coppia ad Amici 22, serale 2023: durerà l’amore?

L’altra coppia di fidanzati passata al centro del gossip legato ad Amici 22 é quella “mista”, formata dalla ballerina Isobel Fetiye Kinnear e Cricca. Anche quest’ultimi, come le prime due coppie, hanno dato prova del loro legame d’amore a colpi di effusioni tra baci, carezze, sguardi languidi e parole dolci, nella scuola di Maria De Filippi. Ma non solo, perché è proprio Cricca ad aiutare la ballerina australiana negli studi della lingua italiana. Come le prime due coppie, anche la terza vede dividersi nella competizione del serale di Amici 22: la ballerina australiana é infatti un membro della squadra competitor capeggiata dall’insegnante di ballo Alessandra Celentano e l’insegnante di canto Rudy Zerbi. Tuttavia, la coppia in questione é “mista”, perché formata da due elementi dalle categorie tra loro divergenti, il canto per Cricca e il ballo per Isobel.

Che le tre coppie di fidanzati di Amici 22 riescano a confermarsi, ben oltre la competizione tra i talenti che li attende, al serale del talent? Staremo a vedere!











