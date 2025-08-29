Svelati gli abbinamenti di Ballando con le stelle 2025: ecco quali sono le coppie in gara e i ballerini affidati ai concorrenti

Manca meno di un mese all’inizio di Ballando con le stelle 2025, che quest’anno torna in scena con grandi novità. La prima è l’assenza alla co-conduzione di Paolo Belli, che scende in pista come concorrente. Al suo posto ci sarà Massimiliano Rosolino, il cui ruolo sarà dunque quello di affiancare i concorrenti nella sala delle stelle. E a proposito dei concorrenti, ora che il cast è completo arriva lo spoiler sugli accoppiamenti.

A quali ballerini professionisti, e dunque maestri, saranno affiancati i concorrenti di Ballando con le stelle 2025? Cinguettarai, su X, ha annunciato le coppie in gara, che presto saranno confermate anche da Milly Carlucci. I sospetti dei giorni scorsi su Barbara D’Urso hanno già trovato conferma: ad affiancarla sarà proprio Pasquale La Rocca, considerato sin dal suo esordio uno dei favoriti alla vittoria. Il che fa di questa coppia una delle papabili vincitrici di questa edizione.

In anteprima tutte le coppie di #BallandoConLeStelle e gli abbinamenti vip-maestri. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale, come vi avevo anticipato.

Andrea Delogu con Nikita, Nancy Brilli con Giovanni Pernice 🧵 1/3 Continua ⤵️ pic.twitter.com/YXwdHonKEc — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 29, 2025

Svelate le coppie di Ballando con le stelle 2025: con chi ballerà Paolo Belli

Simone Di Pasquale lascia ufficialmente il posto di Tribuno del popolo per tornare in pista al fianco della Signora Coriandoli. Andrea Delogu ballerà invece con Nikita Perotti, mentre il vincitore della scorsa edizione Giovanni Penice quest’anno accompagnerà sulla pista l’attrice Nancy Brilli. Il tennista Fabio Fognini avrà come maestra Giada Lini, mentre l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ballerà con Alessandra Tripoli.

Tra le coppie di Ballando con le stelle 2025 troviamo anche Martina Colombari che ballerà Luca Favilla; la conduttrice Francesca Fialdini con Carlo Aloia; il cantante Rosa Chemical ballerà con Erica Martinelli, mentre la cantante Marcella Bella debutterà con l’ultimo arrivato nel cast dei ballerini: Chiquito. Beppe Convertini sarà in pista con Veera Kinnunen, infine Paolo Belli ballerà con Anastasia Kuzmina.