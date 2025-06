Coppie di Temptation Island 2025: chi sono? Perché hanno deciso di partecipare? Sonia M. e Alessio: “Rapporto turbolento”

Con l’annuncio della settima coppia avvenuto ieri sera sono state annunciate ufficialmente tutte le coppie di Temptation Island 2025, chi sono e perché hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti di Canale5? La prima puntata andrà in onda giovedì 3 luglio dunque manca poco all’inizio come sempre alla conduzione ci sarà Filippo Bisciglia, dunque scopriamo meglio chi sono coloro che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore e che intraprenderanno un viaggio fra tradimenti, rivelazioni e falò di confronto e soprattutto cercando di resistere ai tentatori e alle tentatrici.

Sonia M. e Alessio di Temptation Island 2025 sono la prima coppia ad essere stata annunciata. Lei ha 48 anni e lui 39 e sono entrambi avvocati. A decidere di partecipare al programma è stato lui perché non è più sicuro dei sentimenti che prova per la sua fidanzata. Ha definito il loro rapporto turbolento che lo fa vivere con un mix di emozioni per lo più negative che lo fanno soffrire. Da parte sua Sonia M. ha replicato di aver notato un suo allontanamento negli ultimi due anni che la fa dubitare del suo amore, unito ad atteggiamenti ambigui.

Sonia B. e Simone in piena crisi, Valentina e Antonio tra tradimenti e bugie: chi sono le coppie di Temptation Island 2025

L’elenco delle coppie continua con Sonia B. e Simone di Temptation Island 2025, a decidere di scrivere al programma è stato Simone perché considera il suo rapporto piatto e distante sensazione confermata anche dalla sua fidanzata. I due stanno insieme da sei anni e convivono da cinque ma con il passare degli anni la loro relazione è entrata in crisi ed adesso voglio capire se c’è ancora un sentimento oppure il loro amore è ormai giunto al capolinea.

Valentina e Antonio di Temptation Island 2025, invece, stanno insieme da solo un anno ma lei ha già dovuto affrontare un tradimento ed una relazione parallela vissuta da lui. La giovane ha spiegato che quando erano appena fidanzati lui le ha detto che avrebbe dovuto partire con un suo amico per una vacanza perché quest’ultimo aveva vinto al Gratta e Vinci ma in realtà Antonio aveva un’altra fidanzata. È stata proprio l’altra ragazza a contattare Valentina ed avvertirla di avere lo stesso uomo in comune.



Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025 sono state la quarta coppia ad essere annunciata. Caratteristica principale della coppia è la totale mancanza di fiducia da parte di lei. Lei ha 33 anni, lui quattro in più, e vive nella convinzione che lui la possa tradire perché in passato è stato un ‘fimminaro’, e non è tutto perché durante il video di presentazione ha anche rivelato qual è la sua tecnica per controllare con lo scotch che non ci siano ‘tracce sospette’.

Sarah e Valerio di Temptation Island 2025 sono tra tutte le coppie quelli che hanno già ammesso il tradimento. Fidanzati e conviventi da cinque anni hanno scritto entrambi al programma e lo hanno fatto anche in passato ma senza essere mai contatti. Lei ha confessato che nel corso degli anni si è sentita trascurata dal suo compagno e per questo ha cercato delle attenzioni altrove, lui da parte sua ha rivelato il tradimento della fidanzata avendo scoperto delle chat sul suo telefono con due ragazzi diversi.

L’elenco delle coppie di Temptation Island 2025 si conclude con le ultime due, Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 che dal web sono già stati battezzati come una delle coppie più normali con degli obbiettivi e dei problemi. L’ostacolo principale della coppia e la distanza, lei vive a Modena, lui a Milano, lei vorrebbe andare a convivere mentre lui tergiversa perché ha bisogno di spazio. Entrambi hanno deciso di mettere alla prova il loro amore ma lei ha lanciato un ultimatum definitivo: dopo questa esperienza o escono insieme con la voglia di andare a convivere oppure si lasciano definitivamente.

L’ultima coppia è quella formata da Denise e Marco di Temptation Island 2025, lei ha 36 anni ed ha deciso di partecipare al programma perché non si fida più di lui da quando ha scoperto un tradimento tre anni fa, il viaggio nei sentimenti è l’ultima occasione per capire se continuare la loro relazione o chiuderla definitivamente. Lui da parte sua ha ammesso di aver fatto un errore ma ha aggiunto anche di essere cambiato e maturato ma lei lo controllo assiduamente, lo giudica e non gli crede. Ecco svelate tutte le sette coppie di Temptation Island 2025 che si metteranno in gioco.