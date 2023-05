Coppie di Uomini e Donne a Temptation Island 2023?/ Raffaella Mennoia svela: “Vip nel cast? Scegliamo…”

Temptation Island 2023, Raffaella Mennoia svela le prime anticipazioni sulla nuova edizione

Dopo un anno di stop, Temptation Island sta per fare il suo ritorno su Canale 5. A fine giugno avrà inizio la nuova edizione, e a svelarcene i primi retroscena, in un’intervista al magazine di Uomini e Donne, è Raffaella Mennoia. La celebre autrice televisiva rivela che in tanti hanno scritto chiedendo il ritorno dello show condotto da Filippi Bisciglia, spiegando come si svolgeranno dunque le cose quest’anno.

“La formula rimane la stessa a cui siamo abituati. Ma questo programma è fatto completamente dal cast, quindi bisognerà capire com’è stato composto il gruppo… è da li che parte tutto.” ha spiegato Raffaella. I più curiosi si chiedono tuttavia se nel cast ci saranno anche coppie note, magari nate a Uomini e Donne, o soltanto volti sconosciuti.

Coppie di Uomini e Donne o famose a Temptation Island 2023? La risposta di Raffaella Mennoia

“Non credo ci sia una grande differenza tra un cast Nip O Vip. – ha spiegato l’autrice – Se sono coppie, sono coppie. E le dinamiche alla fine sono quelle”. Raffaella Mennoia non si sbilancia dunque sulla presenza di coppie famose, tuttavia non esclude che possano far parte del cast. Rimane tuttavia sul tema, spiegando infine ai lettori come vengono scelte le coppie che partecipano poi a Temptation Island: “Le coppie le scegliamo a seconda della motivazione che hanno per partecipare… sempre in base ai loro sentimenti. Sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l’uno verso l’altra.. ecco, c’è quasi sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di più e chi ama di meno. E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà?'”

