Coppie non hanno tempo per il ses*o e ricorrono alla fecondazione in vitro/ Lo studio

Fecondazione in vitro per infertilità? Sì, ma anche per il poco sesso. Le coppie che desiderano un bambino e si rivolgono ai medici per la fecondazione assistita, spesso lo fanno perché sono troppo occupate e hanno poco tempo per fare sesso. A dirlo è uno studio del Regno Unito, presentato durante una conferenza dedicata alla fertilità. I medici, consigliano alle coppie che desiderano un figlio di provare a fare sesso ogni tre giorni. In questo modo, infatti, si ottimizzano le loro possibilità di concepimento. Spesso, però, le molte cose da fare e l’abitudinarietà portano al calo della libido e del desiderio.

Molte volte, rivelano gli esperti, il libero viene impiegato nel guardare Netflix o in generale la tv. Parlando al Daily Mail, Charles Kingsland, chief medical officer presso il gruppo clinico Care Fertility, ha dichiarato: “Le persone fanno la metà del sesso rispetto a 30 anni fa. Abbiamo questa cultura in cui parliamo di sesso tutto il tempo in televisione e nelle riviste, ma non lo facciamo”. Lo stesso medico aveva tenuto una conferenza – Fertility Show – a Londra.

Fecondazione in vitro, parlano gli esperti

Un altro relatore della conferenza, Allan Pacey, professore di andrologia all’Università di Sheffield, ha rivelato: “Le persone non hanno tempo perché sono troppo occupate e troppo stanche: hanno uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata e il sesso inizia a sembrare un’altra fatica. Non c’è dubbio che alcune persone stiano optando per la fecondazione in vitro semplicemente perché il sesso non è qualcosa che hanno tempo di fare”.

Secondo l’esperto “Ci sono persone che fanno sesso meno di una volta alla settimana, solo ogni poche settimane, o non lo fanno per niente, perché la vita moderna toglie la gioia e ci sono troppe altre cose che attirano la nostra attenzione. Le coppie che vedo ora hanno aspettative molto diverse su cosa sia una vita sessuale sana. Sono preoccupato da molto tempo che siano troppo occupati per avere la quantità di sesso compatibile con il concepimento di un bambino: potenzialmente centinaia di persone si stanno rivolgendo a un trattamento per la fertilità”. Dunque tante coppie ricorrono alla fecondazione assistita proprio perché hanno poco tempo per il sesso.

