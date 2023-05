Coppie Uomini e donne 2023/ Chi sta ancora insieme e chi si è detto addio

Uomini e donne: Federico e Carola in love, Lavinia e Alessio sempre più complici

Si è conclusa un’altra edizione di Uomini e donne e, in attesa delle nuove emozioni che ci regalerà il dating show di Maria De Filippi nella prossima stagione, è tempo di bilanci. Numerosi i volti protagonisti in questi mesi, 4 le coppie che sono uscite assieme dal programma e, per ognuna di queste, il programma ha regalato una grande opportunità di trovare l’amore. Opportunità colta al volo da Federico Nicotera e Carola Carpanelli che, a metà marzo, hanno lasciato lo studio mano nella mano e tutt’ora vivono una romantica storia d’amore.

Tantissimi i progetti della coppia, come la convivenza in quel di Roma, dove vive l’ex tronista. E non mancano le dediche social e gli scatti di coppia. Grande passione e sorrisi a non finire anche per Lavinia Mauro e Alessio Corvino. La tronista e il corteggiatore, pur avendo avuto qualche attrito nel corso della trasmissione, hanno compreso di essere fatti l’uno per l’altra. La coppia resiste e smentisce ogni voce di crisi, segno che il loro sentimento è più forte di tutto.

Nicole e Carlo resistono, è addio tra Luca e Alessandra

Forse è ancora presto per tracciare un bilancio sulla storia d’amore tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini, che sono usciti dal programma solo pochi giorni fa. La coppia pare innamoratissima e, anche sui social, condividono spensierati momenti in compagnia e desiderano vivere il proprio amore a 360°. Regna dunque l’amore nelle coppie uscite quest’anno da Uomini e donne, ma ce n’è una che è scoppiata sul nascere: quella composta da Luca Daffrè e Alessandra Somensi.

A dare notizia della rottura è stato l’ex tronista che, in una Instagram story, ha scritto: “Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non é andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna“. E, infine, ha aggiunto: “Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma é stata voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo“.

