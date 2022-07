Coppie Vip in crisi: non solo Ilary e Totti/ Dalla Hunziker ad Andrea Delogu…

Amore in crisi per tante coppie vip

Ilary Blasi e Francesco Totti sono gli ultimi vip ad essersi detti addio. Come è noto i due si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. La fine dell’amore tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma ha spiazzato i fan, ma la realtà è che Ilary e Totti sono solo gli ultimi ad essersi separati nel corso degli ultimi mesi. Come ricostruisce anche il settimanale Nuovo Tv sono davvero tante le coppie che si sono lasciate nell’ultimo periodo. All’inizio del 2022, a spiazzare tutti, è stata la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Esattamente come Totti e Ilary, anche Michelle e Tomaso Trussardi hanno annunciato la scelta di dirsi addio con un comunicato per non tornare più sull’argomento.

Si sono lasciati anche Andrea Delogu e Francesco Montanari. Dopo tre anni di fidanzamento e altrettanti da marito e moglie, la conduttrice e l’attore hanno scelto di percorrere strade separate. Anche in questo caso, i due hanno scelto la strada del silenzio evitando di dare in pasto al gossip il loro rapporto.

Tutte le coppie vip che si sono lasciate

Un’altra coppia che non ha resistito è quella formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo aver bruciato le tappe formando subito una famiglia con la nascita della piccola Luna Marì, i due si sono ufficialmente detti addio ed oggi la showgirl argentina è tornata tra le braccia di Stefano De Martino da cui non ha mai divorziato.

Tra le coppie nate all’interno del reality, poi, dopo anni, si sono lasciati anche Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, dopo essersi conosciuti durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip e aver instaurato una forte amicizia, si era innamorati e fidanzati al termine del reality. Oggi, però, anche la loro storia è finita.

