Coprifuoco alle 22 e DAD scuole superiori/ Ipotesi Governo-Cts per evitare lockdown

Per il momento sono solo ipotesi che vengono fatte trapelare da Palazzo Chigi nella consueta forma delle “fonti di Governo”, ma di certo il modo più immediato per evitare il lockdown generalizzato o settoriale attorno a Natale è quanto passa nella mente e nelle disposizioni dei vertici dell’esecutivo. Si guarda alla Francia come possibile esempio da “imitare”: e così le parole coprifuoco e didattica a distanza tornano a farsi largo tra le diverse misure all’esame tra Governo, Regioni (oggi prevista nuova cabina di regia ieri rinviata per la morte della Governatrice Jole Santelli, ndr) e Comitato Tecnico Scientifico. «Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d’intesa con le Regioni», ha spiegato all’Ansa il capo delegazione Pd al Governo, Dario Franceschini. Nello stesso momento è il Cts a farsi sentire sempre con dichiarazioni per il momento “anonime” rilasciate alle agenzie, «Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi». Si valuta dunque non solo per Lombardia e Campania una possibile ulteriore stretta rispetto al Dpcm 13 ottobre anche a livello nazionale, ma restano per il momento ipotesi e situazioni convulse che riportano la mente inevitabilmente a febbraio e marzo. I contagi sono più alti di allora ma le ospedalizzazioni e le vittime per fortuna non sono paragonabili, mentre resta uguale il senso di “cambiamenti continui” nelle direttive e nella comunicazione delle autorità.

LE IPOTESI SULLA STRETTA: COPRIFUOCO, DAD E…

«Lockdown nazionale o a Natale? Assolutamente no, non stiamo pensando a nuovi confinanti. Piuttosto lavoriamo per le misure ideali su trasporti, scuola (che dovrebbe restare in presenza laddove possibile) e tamponi-tracciamenti», ha spiegato la sottosegretario alla Salute Sandra Zampa intervenuta a Rai News24 stamane, «sul numero di contagi bisogna sempre fare il calcolo sul rapporto ai tamponi: siamo lievemente in aumento rispetto al giorno precedente, molto inferiore al picco di fine marzo. Detto questo, sulla decisione della Campania evidentemente non era in grado di intervenire su trasporti, assembramenti e controllo del territorio…», lasciando così trasparire tutt’altro che condivisione della scelta dell’ordinanza di Regione Campania. Il Premier Conte ha condannato la scelta di De Luca di chiudere le classi e proprio sul tema scuola assieme al lavoro sembrano i due punti che vogliono essere garantiti dal Governo il più possibile per evitare collassi economici e sociali: per questo il Cts valuta il coprifuoco alle ore 22 assieme alla didattica a distanza per le sole scuole superiori. «Chiudere tutto sarebbe troppo dannoso, proprio adesso che l’economia mostra segni di ripresa, sono completamente contrario», riporta il Corriere della Sera dalle considerazioni lasciate da Conte a margine del Consiglio Ue. Quindi se da un lato bisognerà tentare di convincere la linea di scuola comunque in presenza della Ministra Azzolina, dall’altro si valuta un procedimento simile alla Francia sulla cosiddetta “movida”: tra stasera e domani si riunirà il Consiglio dei ministri e potrebbe essere varato un nuovo provvedimento che imporrebbe a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di abbassare tutto alle 21 o alle 22, con controlli rafforzati e multe per chi non rispetta le regole.



