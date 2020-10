Coprifuoco Lazio dalle 24, nuova ordinanza/ Attesa firma Zingaretti: scuola a 50% DAD

E dopo Lombardia e Campania è la Regione Lazio ad annunciare una nuova ordinanza per imporre il coprifuoco notturno dalle ore 24 alle 5 del mattino: dopo la risalita dei contagi e lo spauracchio del lockdown non più completamente “escluso” dal Governo Conte, il Presidente Zingaretti si avvia in serata (al più tardi domani mattina) a firmare l’ordinanza che avrà valore da venerdì per almeno tre settimane, esattamente sulla scia della Giunta Fontana e De Luca. Torna in auge l’autocertificazione per poter uscire di casa dalla mezzanotte alle 5 del mattino, con le motivazioni ammesse di lavoro o di urgenza sanitaria o «comprovate esigenze» da giustificare all’interno del nuovo modulo, molto simile all’ultima versione nazionale vista durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il provvedimento dell’ordinanza impone il divieto di spostamento dei cittadini e ovviamente anche la chiusura dei locali alla medesima ora: è stato anche previsto che le presenza degli studenti all’Università rimarrà al 75% tranne le matricole, mentre la didattica a distanza per le superiori avverrà al 50% delle classi, esclusi gli studenti del primo anno.

ORDINANZA LAZIO: TUTTE LE NOVITÀ (DA VENERDÌ 23 OTTOBRE)

Come spiegato dalle anticipazioni del Corriere della Sera Roma, l’ordinanza di coprifuoco in Lazio è stata scelta dal Presidente Zingaretti nonostante l’Rt di Roma sia a 1,2 e non sia a livelli alti come la situazione di Milano e Lombardia «procedere proprio per contenere l’avanzata del Covid 19, in accordo con i sindaci e con i dirigenti scolastici». È stato anche deciso di allestire fino a 2913 posti letto per i pazienti Covid mentre si alzerebbe a 552 posti per la terapia intensiva. Contattato dal Messaggero, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato: «Ho l’impressione che non si sia compreso quello che sta succedendo in tutta Italia, c’è una sottovalutazione inspiegabile. Con questo ritmo di crescita dei ricoveri e dei pazienti che necessitano di un posto in terapia intensiva, il sistema ospedaliero non può resistere. Ciò che ha fatto la Lombardia, lo dovremo fare in tutta Italia. In altri termini: con questa tendenza di incremento dei numeri, altro che lockdown a Natale di cui ha parlato Crisanti, dovremo intervenire molto prima».



