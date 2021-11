Cora e Marilù Fazzini tornano al Collegio 6/ Come sono oggi? Web: “Bellissime!”

La quarta puntata de Il Collegio 6 regala al pubblico affezionato una bella sorpresa. Il Preside presenta infatti ai collegiali due ospiti, due ex collegiali che sono ben note al pubblico del reality di Rai 2: le gemelle Fazzini. Cora e Marilù Fazzini hanno partecipato all’edizione del 1968, la terza del programma, distinguendosi per il loro caratterino. Come dimenticare i capricci di Cora che continuava a urlare il nome di sua sorella Marilù? In molti le avevano infatti soprannominate l’angelo e il diavolo proprio per i loro caratteri molto differenti.

Oggi sono passati circa tre anni dalla loro partecipazione a Il Collegio e Cora e Marilù si presentano come due bellissime giovani donne oggi 18enni, vere star del web. Le due ragazze contano circa 650mila follower su Instagram, social dove sono molto attive. Al Collegio 6 tornano come ospiti per un compito molto speciale da fare insieme agli allievi di quest’anno: il professor Carnevale vuole, infatti, che i ragazzi, divisi in gruppi, immortalino le due gemelle nel modo migliore e, soprattutto, significativo. Chi ci riuscirà?

