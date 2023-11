Corbetta, coppia morta in casa/ Ipotesi omicidio-suicidio: la moglie avrebbe colpito il marito nel sonno

Due coniugi, marito e moglie di 54 e 47 anni, sono stati trovati morti in casa a Corbetta (Milano) da uno dei figli nel pomeriggio del 5 novembre. Le vittime, secondo quanto riporta Ansa, presenterebbero entrambe ferite da arma da taglio e una prima ipotesi punterebbe all’omicidio-suicidio. Stando alla ricostruzione finora emersa, l’uomo sarebbe stato colpito nel sonno dalla donna che poi si sarebbe tolta la vita. A scoprire i cadaveri della coppia sarebbe stato uno dei figli, intorno alle 15.

Sul posto, riferisce l’agenzia di stampa, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso su segnalazione del 118. I rilievi della Sezione investigazioni scientifiche avrebbero portato a delineare un primo quadro dell’accaduto: la 47enne avrebbe accoltellato il 54enne e il suicidio sarebbe avvenuto con la stessa arma. L’uomo non avrebbe avuto il tempo di reagire all’aggressione, iniziata probabilmente mentre dormiva. Al momento della tragedia, nell’abitazione sarebbero stati presenti soltanto i coniugi. Sui social il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale di Corbetta e le parole del sindaco, Marco Ballarini.

Corbetta, coppia morta in casa: la ricostruzione e le parole del sindaco

Le vittime del presunto omicidio-suicidio avvenuto a Corbetta poche ore fa sono Vita Di Bono e Luigi Buccino, sposati da anni e genitori di due figli. Poche settimane fa avrebbero festeggiato il 29° anniversario di matrimonio. La ricostruzione al momento ritenuta più probabile, riporta ancora Ansa, è che sia stata la donna a sferrare diverse coltellate al marito, probabilmente sorprendendolo nel sonno prima di rivolgere su di sé la stessa arma del delitto. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto accanto al corpo della 47enne un coltello che sembrerebbe compatibile con la dinamica dei fatti.

A trovare i corpi dei coniugi il figlio 24enne, da qualche tempo sotto lo stesso tetto in attesa che si concludessero i lavori di ristrutturazione in corso nell’appartamento in cui vive con la compagna. I coniugi trovati morti a Corbetta hanno anche una figlia, riferisce l’agenzia, che non si sarebbe trovata in città al momento della tragedia. Attraverso la pagina Facebook istituzionale, il sindaco del Comune del Milanese, Marco Ballarini, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione locale invitando tutti alla massima cautela nella trattazione della vicenda: “In molti mi avete chiesto cosa sia accaduto oggi tra via Piave e via Oberdan. Purtroppo due nostri concittadini, in un evento violento, hanno perso la vita. Gli inquirenti e le forze dell’ordine al momento stanno facendo il loro lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiedo a tutti di lasciar spazio agli addetti per svolgere l’inchiesta in sicurezza. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un omicidio-suicidio. L’unica cosa che mi sento di chiedervi in questo momento è di non alimentare voci, rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso e dedicare una preghiera. Esprimo a nome mio, di tutta l’Amministrazione comunale e della Città di Corbetta le più sentite condoglianze e la massima vicinanza ai cari in questo momento di lutto“.











