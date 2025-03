Quindici persone sono rimaste ferite in Corea del Sud dopo che un jet ha sganciato per sbaglio una bomba su un quartiere civile, colpendo in particolare una chiesa e una Rsa. Era in corso una esercitazione militare, come riferisce la Bbc attraverso il proprio portale web, ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto. Due aerei da combattimento hanno infatti sganciato a terra ben 8 bombe, facendo danni e ferendo come detto sopra più di dieci persone.

PAPA FRANCESCO COME STA, ULTIME NOTIZIE DI OGGI/ Bollettino Vaticano: riprese terapie e fisioterapia motoria

L’incidente ha coinvolto due aerei KF-16 dell’aeronautica militare sudcoreana e si è verificato alle ore 10:04 locali presso la cittadina di Pocheon non troppo distante dal confine con i nemici della Corea del Nord. Subito dopo l’episodio la stessa aeronautica ha fatto sapere di aver aperto una indagine per cercare di capire meglio cosa sia successo, di conseguenza si vuole comprendere se si sia trattato di un errore umano causato dal pilota o da terzi.

Salva-Milano, cos’è e perché Comune (e Pd) non lo sostengono più/ Dietrofront Sala dopo inchieste Urbanistica

COREA DEL SUD, AEREO BOMBARDA QUARTIERE CIVILE: UOMO FERITO AL COLLO

Inoltre le autorità si sono scusate con i civili bombardati per sbaglio, precisando che avrebbe risarcito tutte le persone coinvolte. La Bbc ricorda come non è la prima volta che durante le esercitazioni militari vengano sganciati proiettili e bombe vicino alle residenze dei civili, ma è invece molto raro che si verifichino dei feriti.

Stando alle prime indiscrezioni emerse, sembra che alcune persone abbiano riportato delle fratture alle spalle e al collo, due ferimenti che sembrerebbero da schiacciatura, forse dopo essere state colpite da una parete o da un mobile. Fra i feriti anche un uomo di 60 anni che durante il bombardamento si trovava in auto, alla guida, e che è stato colpito da delle schegge che gli si sono conficcate nel collo: “Stavo guidando quando ho sentito un ‘bang’ – ha raccontato lo stesso – quando mi sono svegliato, ero in un’ambulanza”.

Stefania Nobile arrestata, l'avvocato: “Non condividiamo l'accusa”/ “Sapeva? Non è un reato...”

COREA DEL SUD, AEREO BOMBARDA QUARTIERE CIVILE: COSA E’ SUCCESSO?

Un altro residente di Yonhap ha invece spiegato che stava guardando la televisione quando ha sentito appunto l’esplosione, provocando l’effetto di un tuono e facendo scuotere tutta la casa. L’aeronautica militare coreana ha spiegato alla Bbc che: “Il nostro KF-16 (jet da combattimento) ha sganciato in modo anomalo otto proiettili di bombe MK-82. Sono atterrati fuori dal raggio di tiro”.

Secondo quanto riferito dall’esercito, è molto probabile che il pilota a bordo dell’aereo militare abbia inserito le coordinate sbagliate dell’obiettivo, di conseguenza lo sgancio di bombe è avvenuto in un luogo dove vi era un quartiere civile, e non il vero obiettivo da colpire. Questo però non spiegherebbe perchè anche il secondo jet ha effettuato lo stesso errore: che siano state fornite le coordinate sbagliate a entrambi o magari qualcuno ha manomesso in qualche modo i sistemi elettronici dell’aereo da combattimento? E’ su questo aspetto che si vuole cercare di fare chiarezza, di conseguenza si è deciso di sospendere ogni esercitazione militare con fuoco, evitando possibili nuovi incidenti.