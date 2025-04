Corenno Plinio, Lecco: situato sul Lago di Como

Corenno Plinio è una frazione dela comune di Dervio, in provincia di Lecco candidato al concorso Il Borgo dei Borghi 2025. Si tratta di un delizioso borgo posizionato sulla sponda più orientale del Lario (il Lago di Como) che offre panorami di considerevole fascino, perché si trova incastonato fra il lago e la montagna, su un promontorio di rocce. Corenno Plinio è facilmente raggiungibile in barca e con l’automobile, ma pure a piedi o con la bicicletta.

Il Borgo dei Borghi 2025, Corenno Plinio: un gioiello in pietra sulle dolci acque

Cosa contraddistingue questo carismatico borgo lombardo? Come prima cosa indubbiamente le sue caratteristiche scalinate, costituite da 493 gradini che sono stati scolpiti direttamente nella pietra. Così da permettere ai visitatori di scendere dalla piazza medievale fino al lago, dove poter contemplare dei tramonti mozzafiato.

A Corenno Plinio si può fare un vero e proprio tuffo nel passato, visitando il castello medievale caratterizzato dalle sue torri merlate e con la sua vista meravigliosa direttamente sul Lago di Como. In fondo alla scalinata, poi, c’è il vecchio molo dove si trovano ancora attraccate le barche dei pescatori e di chi ci vive.

La Chiesa di San “Tommaso di Canterbury” rappresenta indubbiamente una delle tappe obbligate per un visitatore, per le sue sculture gotiche e i bellissimi affreschi e archi antichi: perfetta per coloro che sono appassionati di storia antica e d’arte. Un borgo tutto da scoprire, nelle sue strette viuzze che portano a ville antiche.

Un paesaggio pittoresco che rievoca la storia

Con le sue casette così deliziosamente caratteristiche, tanto da sembrare dipinte coi loro angoli fioriti e i portoni colorati. Un luogo che letteralmente incanta i turisti, che restano ammaliati da questo posto così suggestivo. Se poi i vacanzieri visitano Corenno Plinio tra il mese di agosto e quello di settembre, hanno pure modo di poter assistere alle rievocazioni storiche. Si tratta esattamente di una manifestazione che riporta indietro nel tempo, facendo rivivere lo sbarco di “Barbarossa” al porto, durante la sua visita al Conte “Andreani”. Un evento decisamente originale, che dà la possibilità di vivere la storia di questo posto, visitando il castello. Ma anche con la musica che si può ascoltare lungo gli scalini del borgo e coi personaggi in costume. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Corenno Plinio