Corigliano: incidente tra un treno e un camion/ Video: fiamme avvolgono il convoglio, 2 morti

A Corigliano Rossano, precisamente nella località di Thurio, in provincia di Cosenza, si è verificato un violento e grave incidente che ha coinvolto un treno regionale e un camion. I due mezzi, infatti, sono entrati in collisione, poco prima di generare un incendio che ha illuminato a giorno tutta l’area e che ha chiesto il pronto e rapido intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Si sarebbe, fortunatamente, riusciti ad evitare il peggio dato che il treno coinvolto nell’incidente con il camion a Corigliano stava trasportando 10 passeggeri, che secondo Trenitalia sono tutti illesi, mentre alcune testate li riportano come gravemente feriti. Le vittime accertate fino ad ora sono due, ovvero l’autista del camion, il 24enne marocchino Hannaoui Said, e la capotreno 61enne, Maria Pansini, originaria di Catanzaro.

Rimangono, ovviamente, ancora da chiarire le dinamiche e le cause dell’incidente tra il treno e il camion a Corigliano, per ora ricostruite esclusivamente da Trenitalia. Di certo c’è che l’impatto si è verificato attorno alle 19 di oggi all’altezza di un passaggio a livello, ha coinvolto il convoglio regionale che copre la tratta tra Sibari e Catanzaro, che viaggiava ad una velocità di 130km/h. Il decesso delle due vittime sarebbe stato immediato, mentre i 10 passeggeri, a differenza di quanto riportato inizialmente, sarebbero tutti illesi.

Secondo la ricostruzione di Trenitalia sull’incidente tra il treno e il camion a Corigliano, la colpa sarebbe da attribuire all’autista marocchino. Il ragazzo, infatti, “ha occupato la sede di un passaggio a livello che, dai primi riscontri, risulta regolarmente funzionante e chiuso”, ha spiegato l’azienda in un comunicato, porgendo “il dolore e il cordoglio di Rfi e Trenitalia per le vittime”, e sottolineando che “al momento risultano deceduti il capotreno e l’autista del camion, mentre sono illesi i 10 passeggeri che erano a bordo del treno”.

