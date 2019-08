Corinaldo, video indagato-Sfera Ebbasta/ Incontro in autogrill la notte della strage

Strage di Corinaldo, nuovi sviluppi dalle indagini per la tragedia dello scorso 8 dicembre 2018. Negli scorsi giorni sono stati arrestati 7 ragazzi, di cui sei appena maggiorenni, che fanno parte della banda dello spray: rapinatori seriali accusati di aver scatenato il panico e la calca nella discoteca Lanterna Azzurra che ha causato la morte di sei persone. Sono numerosi i retroscena usciti negli ultimi giorni e, dopo quello sul mancato furto a Sfera Ebbasta, spunta il video dell’incontro casuale in autogrill tra uno degli indagati – Ugo Di Puorto – e lo stesso trapper: un incontro di cui si è già parlato negli scorsi giorni e finalmente documentato attraverso le immagini. Il video pubblicato da La Gazzetta di Modena ritrae l’indagato – figlio di un prestanome dei casalesi – e Sfera Ebbasta, con il primo che elogia il secondo e gli chiede: «Delle bitch di Modena cosa ne pensi, fra’?». E poco dopo: «Sta facendo i soldi mentre voi parlate, parlate, guardatelo».

STRAGE DI CORINALDO, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Quell’incontro casuale è agli atti dell’indagine, documentato dalle intercettazioni della banda sottolinea La Gazzetta di Modena, con il video pubblicato su Instagram dallo stesso Ugo di Puorto. Quest’ultimo ha poi commentato insieme agli altri componenti della banda dello spray: «Io lo schifo proprio come persona. Ci stavo per litigare in autogrill, lo stavo per bussare quel figlio di put*ana». Dopo essersi atteggiato da suo grande fan per poter riprendere il video da pubblicare sui social network, Di Puorto e company non hanno esitato a definire il trapper «pagliaccio» e «affamato». Nuovi aggiornamenti sul caso di Corinaldo dopo gli arresti, con la gang che sta “perdendo pezzi”: come riporta Il Messaggero, un altro della banda nega le accuse; parliamo di Moez Akari, che secondo il suo avvocato «era lì, ma non c’entra niente con il discorso dello spray» e «non ha avuto alcun tipo di contatto con gli altri, alcuni dei quali nemmeno conosceva».

