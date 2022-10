Corinne Clery: “Allontanata da Serena Grandi”/ “Con mio figlio non parlo da 6 anni”

Corinne Clery durante la puntata di lunedì di BellaMa’, in onda su Rai 2, si è aperta e raccontata, ripercorrendo brevemente l’inizio della sua carriera, ma parlando anche del suo rapporto con Serena Grandi, per anni al centro di una grande polemica con lei per via di un litigio al Grande Fratello. In merito al suo passato come attrice di film sensuali ed erotici ci tiene a mettere subito in chiaro che “non rinnego nulla e lo rifarei domani mattina se mi chiamassero a fare una nonna erotica”. Ma ci tiene anche a chiarire una “storia esagerata, sono nata con il cinema erotico, ma mi sento la donna meno sensuale del mondo“.

Corinne Clery: "Non parlo più a mio figlio Alexandre"/ "Serena Grandi? Alti e bassi…"

Simpatica, diretta ed irriverente, con “una personalità molto forte”, che recentemente ha portato Corinne Clery a trasferirsi in campagna, da sola in mezzo al nulla. In quei luoghi e momenti di solitudine confessa di essere “arrivata alla consapevolezza su chi mi vuole o non mi vuole stare vicino, ma non ho più mezze misure, o stiamo bene o no e chiudo”. E questo si è inevitabilmente riflesso sul suo rapporto con Serena Grandi, sulla quale ha dedicato buona parte della sua intervista, confessando che ora, dopo anni dal litigio al GF, “siamo amiche“. Raccontando la vicenda dal suo punto di vista ricorda che “quando ci conoscemmo loro erano separati da due anni, lei stava con un altro e io ero free”, ma ricorda anche che subito dopo la trasmissione decisero di fare pace ed ora ripensandoci ne parla come di una “scena schifosa”. “Negli ultimi mesi” però, racconta, “mi ha fatto alcuni attacchi personali in privato e ho preso un po’ le distanze, quando sarà più tranquilla forse potrò ridarmi a lei, adesso non ho voglia”.

Corinne Cléry choc: "Sei anni che ho chiuso con mio figlio"/ "Stavo morendo e ho deciso di smettere di amare"

Corinne Clery: “Feci il provino per Histoire d’O per comprare delle scarpe”

Durante la diretta di Bella Ma l’intervista all’ospite è condotta in parte anche dal pubblico ed uno spettatore in studio ha chiesto a Corinne Clery cosa l’abbia spinta ad accettare la parte in Histoire d’O, una pellicola scandalosa per gli anni ’70. “Volevo comprare un paio di scarpe a Parigi”, ricorda, “ma non avevo i soldi, o compravo le scarpe o il biglietto per Parigi”. Poi le dissero che per il provino le avrebbero pagato loro il biglietto fino a Parigi, “ne approfittai pensando di fare in 10 minuti”, ma le cose andarono diversamente. “Eravamo lì a chiacchierare e lui mi diceva ‘togliti quell’indumento'”, racconta, “e io lo toglievo, perché non ho malizia”. “Passarono 8 ore e chiuse il negozio di scarpe e mi sono trovata incastrata in una cosa che non volevo”, conclude. “Volevo solo comprare le scarpe io”, scherza Corinne Clery.

Malattia Corinne Clery, "Nella vita ho affrontato il cancro"/ La drammatica rivelazione

Corinne Clery: “Con mio figlio non parlo da 6 anni”

Infine, nella sua intervista durante la diretta di Bella Ma Corinne Clery ha risposto anche ad alcune domande sul rapporto che ha con suo figlio. Aveva, infatti, raccontato di essere stata costretta da alcune circostanze che non ha mia reso note, a rompere completamente i rapporti con lui. “Non avevo ancora 19 anni quando lo ebbi”, racconta, “è sempre stato difficile, sono dovuta stare 4 mesi a letto sennò lo perdevo e non volevo perderlo. Ho poi fatto la mamma da sola, ho dovuto divorziare soffrendo come un cane”, ricordando anche come durante la difficile gravidanza, “il padre non è mai venuto a trovarmi quando stavo male”. “A 30 anni ha iniziato ad essere difficile”, continua a raccontare, “e sei anni fa abbiamo interrotto i rapporti. Mi ha detto cose molte violente, si poteva cercare di ricucire con spiegazioni o scuse, anche da parte mia, ma ho dovuto interrompere perché c’è un limite a tutto e io ho il diritto di non soffrire più”.











