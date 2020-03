Corinne Clery “Angelo Costabile? Non sono stupida”/ “Adesso ho un nuovo amore…”

Corinne Cléry ha 70 anni ma sicuramente non li sente. L’attrice è ancora sulla cresta dell’onda e non solo nella vita lavorativa ma anche in quella sentimentale che continua ad essere davvero molto attiva. Fino a qualche tempo fa al suo fianco c’era Angelo Costabile, il giovane di 28 anni più piccolo, che le ha fatto battere il cuore e con il quale ha fatto il giro delle tv professando amore e la fiducia nei rapporti in cui la differenza di età è ampia. A quanto pare però qualcosa è cambiato e oggi la Clery raccontandosi al settimane Oggi ha confidato di “aver riportato i piedi bene a terra” rinunciando al giovane toyboy e optando per una persona della sua età, una persona lontana dal mondo della televisione e poco interessato ai riflettori con il quale ormai si frequenta da circa un mese.

CORINNE CLERY HA CHIUSO CON ANGELO COSTABILE E ADESSO..

Proprio riguardo alla fine della sua storia con Angela Costabile, Corinne Cléry lascia intendere che il loro rapporto non era proprio basato sull’amore, almeno non da parte del giovane: “Non sto più con Angelo Costabile. È stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cret..na”. Adesso nella sua vita c’è un nuovo lui di cui parlerà solo quando sarà certa di quello che sta succedendo: “Adesso sono interessata a un’altra persona… è una storia nuovissima, da un mese… Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età”. E riguardo ai figli dici: “Ho cercato di dare il maggior amore possibile a mio figlio ma, essendo arrabbiato con me, qualcosa devo aver sbagliato. Sa, ero una mamma-bambina. Mi dispiace che ci sia stato un allontanamento. È una cosa dolorosa. Ma la porta non è chiusa per lui”.



