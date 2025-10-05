Corinne Clery parla della sua malattia e del sofferente rapporto con il figlio Alexandre: "Adesso basta, non voglio più soffrire..."

La malattia di Corinne Clery collegata ai rapporti turbolenti con il figlio Alexandre?

Forse non tutti sanno che la celebre attrice e showgirl francese Corinne Clery ha sofferto di una malattia psicosomatica causata dalla sofferenza legata al rapporto con il figlio, Alexandre Wayaffe. In diverse interviste Corinne ha provato a spiegare le complicazioni del suo legame con il suo ragazzo, soffermandosi sui disagi emotivi e i malesseri fisici con cui ha dovuto fare i conti per davvero troppo tempo.

Maria Rita Parsi, chi è?/ La psicoterapeuta: "Attraverso il gioco i bambini sperimentano la realtà"

In una recente intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo, Corinne Clery ha raccontato di essere sempre stato molto unita con Alexandre, ma dopo la morte del marito Giuseppe, qualcosa è cambiato.

All’epoca infatti il figlio lasciò la fidanzata per andare a vivere con lei, cambiando completamente atteggiamento nei suoi confronti. “La convivenza è andata bene finché sono andata a vivere in campagna. Voleva essere il mio padrone, voleva dirmi cosa fare, voleva controllarmi”, l’accusa choc dell’attrice.

Luca Barbareschi e la stoccata ai figli: "Li ho abituati male"/ "Mi chiamano solo per i soldi e poi..."

Corinne Clery ai ferri corti con il figlio Alexandre: “Non farò più passi nei suoi confronti”

Proprio per questo motivo, a suo dire, Corinne Clery si sarebbe ammalata, con conseguenze devastanti per il suo corpo. Stando al racconto dell’attrice francese, infatti, ogni giorno si ritrovava costretta a sopportare dolori e gonfiori fastidiosissimi, quasi insopportabili. “Non sono più disposta a soffrire per lui e non farò un passo nei suoi confronti. E non lo farò per amore. Deve capirlo lui”, ha sottolineato Corinne Clery nell’intervista da Caterina Balivo.

Gianna Orrù, chi era marito Mario Marini, padre di Valeria Marini/ "E' il nostro angelo e ci manca da morire"

Ebbene, oggi che i rapporti si sono completamente raffreddati, la showgirl francese sembra aver ritrovato serenità da un certo punto di vista, anche se dall’altro lato dispiace aver perso ogni contatto con il sangue del suo sangue. Davvero il rapporto è diventato irrecuperabile?