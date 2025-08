Corinne Clery mastica amaro per il rapporto burrascoso con il figlio Alexandre e muove accuse pesante nei suoi confronti...

Non è un momento facile per Corinne Clery, ferita e addolorata dal comportamento del figlio che avrebbe venduto casa sua a sua insaputa. Una grave accusa quella mossa dalla showgirl francese, che sta vivendo un rapporto decisamente burrascoso con il figlio Alexandre Wayaffe. La celebre attrice, in una intervista rilasciata al magazine DiPiù, ha raccontato le ultime evoluzioni nel rapporto con il figlio. I due hanno sempre avuto forti tensioni ma ora la situazione è peggiorata, dopo che l’attrice ha scoperto che il figlio – a cui aveva trasferito la nuda proprietà di una sua abitazione, riservandosi l’usufrutto – aveva venduto l’immobile.

Un vero e proprio tradimento che Corinne Clery ancora non riesce a superare. L’attrice settantacinquenne è affranta e delusa dal comportamento del figlio, che non si sarebbe fatto scrupoli nell’umiliarla con questo affronto. “Non lo avrei mai immaginato. E’ il mio unico figlio e ha messo in vendita il mio casale. È il momento più brutto della mia vita”, ha concluso l’attrice delusa e amareggiata.

Corinne Clery, rapporti al veleno con il figlio Alexandre: “Siamo in causa…”

Il rapporto con il figlio è un tasto dolente per Corinne Clery, che da troppo tempo non riesce a trovare un equilibrio con Alexandre. I precedenti raccontano altri scontri al veleno e incomprensioni mai del tutto risolte, come aveva raccontato a Monica Setta a Storie al bivio show, su Rai 2. “Adesso siamo in causa e il dolore che provo è soprattutto quello di una madre ferita per sempre”, le parole di Corinne Clery.

L’attrice non si capacita del perché il rapporto con suo figlio abbia preso questa piega, ma se pensa al passato, non può fare a meno che ricordare i tanti litigi che aggravarono il loro rapporto. “All’inizio lui mi mandava messaggi pieni d’odio”, ricorda delusa e amareggiata.

