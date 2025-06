Dichiarazioni choc quelle di Corinne Clery a Storie di donne al bivio show: l'attrice avrebbe diffidato suo figlio e l'attrice Serena Grandi, ecco perché

Dichiarazioni pesanti quelle fatte da Corinne Clery nel corso dell’intervista rilasciata a Storia al bivio show, nella puntata che andrà in onda il 24 giugno in prima serata su Rai 2. La celebre attrice francese è tornata a parlare del rapporto col suo unico figlio, Alexandre Wayaffe, con il quale non parla da ben otto anni. Ha quindi svelato di una situazione drammatica e di comportamenti scioccanti nei suoi confronti da parte dell’uomo.

“Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi“, ha ammesso l’attrice nel corso dell’intervista molto personale e delicata rilasciata alla conduttrice Monica Setta, svelando che ora la situazione sarebbe diventata ancora più grave perché Alexandre “vuole vendere la casa dove abito e di cui io gli ho donato la nuda proprietà.”. Clery ha parlato di un forte rancore nei suoi confronti da pare del figlio, e questo “nonostante gli avessi donato tutto quello che avevo”, ha confessato.

Corinne Clery ha diffidato suo figlio e Serena Grandi: cosa sta succedendo

Sarebbe stata proprio la donazione della nuda proprietà al figlio ad aver cambiato in peggio il loro rapporto. Corinne Clery ha infatti parlato di “messaggi terribili”, che il figlio avrebbe iniziato a mandarle, in cui le avrebbe detto di non poter aspettare la sua morte per vendere la casa. “Sperava che io morissi presto. – ha ammesso l’attrice francese – Non ne ho mai parlato prima perché mi vergognavo di questo dolore così grande che non si può quantificare.”. E nella sua intervista su Rai 2, Clery ha tirato in ballo anche Serena Grandi, che suo figlio avrebbe portato come testimone contro di lei. Alexandre, infatti, l’avrebbe accusata di rubare e avrebbe portato come testimone l’attrice romana, prima moglie di Beppe Ercole, che è stato anche suo marito. È per questo motivo che Clery ha deciso di diffidare sia lei che suo figlio: “Ora voglio solo vivere in pace a casa mia”, ha concluso la donna.

