Corinne Clery contro tutti all’Isola per un telo/ Mazzoli sbotta, Lo Cicero attacca: “È fuori luogo!”

Scoppia lo scontro all’Isola dei Famosi per un telo: Corinne Clery non ci sta!

Scintille all’Isola dei Famosi 2023. Il cambio di playa per i naufraghi ancora in gara non è stato privo di difficoltà, visto che si è ripartiti da zero nella costruzione delle capanne e di ciò che è necessario per una serena convivenza. È per questo che un semplice telo ha acceso un diverbio tra Corinne Clery e i naufraghi, due in particolare: Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero.

Enrico Papi, appello al figlio di Corinne Clery: "Non perdere tua mamma"/ "Ho perso la mia da poco e…"

Tutto ha avuto inizio quando alcuni naufraghi hanno iniziato a progettare l’uso del telo per la capanna. Corinne, appena ridestatasi dal sonno, ha sentito la conversazione ed è partita all’attacco. Il motivo è semplice: il telo in oggetto è quello che da settimane lei usa esclusivamente per proteggersi dall’umidità e dai dolori alla schiena.

Chi è Alexandre Wayaffe, il figlio di Corinne Clery e perché hanno litigato/ "Sei anni di silenzio"

Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero criticano Corinne Clery all’Isola

“Io il telo non ve lo do, ne ho bisogno per la mia schiena!” è allora sbottata Corinne Clery. “Che io ora debba rinunciare a una cosa che è mia da 5/6 settimane mentre nessuno rinuncia a niente, dai, mi sembra un po’ strano! Non mi piaceva il modo in cui davano per scontato che si prendevano il mio telo, c’è modo! Siccome siamo tutti individuali adesso, io vi chiedo l’incerata che ho sempre avuto.” si è poi successivamente sfogata anche in confessionale.

Totalmente opposte però le posizioni di Marco Mazzoli e Lo Cicero. “Corinne ha deciso che il telo è suo, ma non è così, siamo tutti una sola cosa! – ha tuonato lo speaker radiofonico, aggiungendo – L’esigenza era quella di creare una capanna capace di contenerci tutti in caso di pioggia, lei non voleva.” Altrettanto duro Andrea, che ha così concluso: “Onestamente che lei si tenga il telo oggi mi sembra davvero fuori luogo!”

Corinne Clery e rapporto con il figlio Alex/ "Non ci vediamo più, ma è nel mio cuore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA