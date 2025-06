Corinne Clery e Serena Grandi, tensione a distanza di anni sull'ex marito Giuseppe Ercole: "Al Grande Fratello una pagina vergognosa"

Due grandi attrici e showgirl in passato sono state protagoniste di una burrascosa lite, Corinne Clery e Serena Grandi si sono scontrate e il dualismo a distanza di anni va ancora avanti. Tra i due la tensione prosegue, con un uomo finito nel mezzo anni fa e che sarebbe stato il punto della discordia, parliamo di Giuseppe Ercole, con Serena Grandi che si è detta certa del ‘furto’ ricevuto. Tra le due andò in scena una storica litigata al Grande Fratello, in una intervista concessa a Verissimo Corinne Clery ha raccontato cosa è accaduto.

“Ribadisco solo una cosa: non ho rubato Giuseppe a lei. Il resto sono solo cose da comari: due pazze! Abbiamo dato il peggio!” ha detto l’attrice francese dicendosi vergognata di quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia qualche anno fa. E solo nelle ultime ore Corinne Clery si è lasciata andare a un’altra confessione, ammettendo di aver diffidato la collega, così come ha fatto con il figlio dopo le minacce ricevute.

Corinne Clery e Serena Grandi, in che rapporti sono oggi?

La domanda dunque sorge spontanea, in che rapporti sono oggi Corinne Clery e Serena Grandi? Tra le due attrici, come noto da tempo, non corre buon sangue e rievocando l’esperienza al Grande Fratello hanno avuto modo di confrontarsi: “Ci siamo vergognate ricordando quello che ci è accaduto nella Casa” ha ammesso l’artista francese ammettendo di aver esagero con la collega attrice sull’esperienza nella Casa.

La faida a distanza di anni è rimasta attiva, con Corinne Clery e Serena Grandi che non hanno trovato un punto d’incontro sulla questione e tantomeno seppellito l’ascia di guerra sulla questione.

