Corinne Clery e rapporto con il figlio Alex/ “Non ci vediamo più, ma è nel mio cuore”

Corinne Clery a L’Isola dei Famosi 2023 parla del figlio Alexandre Wayaffe

Corinne Clery a L’Isola dei Famosi 2023 parla del rapporto con il figlio Alex nato dall’amore con Hubert Wayaffe, il famosissimo conduttore radiofonico francese. Un amore durato poco con l’attrice diventata madre giovanissima a soli 19 anni. ” Sono stata una mamma bambina, avevo 19 anni che avevo mio figlio” – ha raccontato durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2023. Poi le difficoltà con l’ex compagno che l’ha spinta a fare una scelta decisiva ed importantissima per la sua vita.

“Ho vissuto un anno con mio marito, non aveva questi grossi sentimenti verso mio figlio e ho dovuto scegliere tra lui e mio figlio e ho scelto mio figlio” – ha confessato l’attrice che da quando è approdata in Honduras non fa che pensare al figlio Alexandre Wayaffe e non ha paura di dirlo. “Da quando sono qui penso sempre a mio figlio. Con gli anni mio figlio ed io ci siamo allontanati, c’erano state litigate ed oggi non ci vediamo, non ci parliamo, è il più grande dolore della mia vita” – dice l’attrice.

Corinne Clery: “sono sei anni che non vedo mio figlio Alexandre Wayaffe”

Una lunga confessione quella di Corinne Clery a L’Isola dei Famosi 2023 sul rapporto col figlio Alexandre Wayaffe: “sono sei anni che me lo tengo dentro e non mi dò pace perchè è stato la mia vita, mi piacerebbe un dialogo che non c’è. Spero che un giorno bussi alla mia porta”.

L’attrice poi rivela: “mi piacerebbe dare il mio affetto a lui, ma non posso. Ho tanti ricordi legati a lui, quando viaggiavamo insieme. E’ sempre nel mio cuore”. Dallo studio una bella sorpresa per lei: c’è l’amica Barbara Bouchet che saluta la grande amica: “quanto sei bella, grande e brava. Mi manchi, ma ti vedo e dico ‘ecco questa è la mia seconda mamma”.

