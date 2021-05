Corinne Clery e Serena Grandi dalle liti trash all’amicizia/ “Siamo la famiglia Ercole in qualche modo”

Corinne Clery e Serena Grandi sono nate lo stesso giorno, il 23 marzo, la prima del 1950, la seconda del 1958. Le due attrici, non condividono sono la stessa data di nascita, ma sono anche state sposata con lo stesso uomo, Giuseppe “Beppe” Ercole. Il noto arredatore è stato sposato con la Grandi dal 1987 al 1993, i due hanno avuto un figlio, Edoardo. Dal 2004 al 2010, anno della sua morte, Ercole è stato sposato con l’attrice francese. Durante il “Grande Fratello Vip 2017”, tra le due attrici non sono mancati i motivi di attrito, proprio per le passate relazioni con Ercole, morto nel 2010.

Un paio di anni dopo, ospite di “Verissimo”, Corinne Clery si è detta pentita di quanto successo al GF Vip: “Una una scena pietosa! Mi vergogno, se rinasco, non la rifarei! Ribadisco solo una cosa: non ho rubato Giuseppe a lei. Il resto sono solo cose da comari: due pazze! Abbiamo dato il peggio! Il Grande Fratello ti dà tante gioie, tanti chiarimenti con te stessa”.

Corinne Clery: il rapporto con Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole

Oggi Corinne Clery e Serena Grandi sono amiche e complici, tanto da essere tornate insieme nel salotto di Silvia Toffanin, in una recente puntata di “Verissimo”. L’attrice francese, inoltre, è stata vicina a Serena Grandi quando ha scoperto di avere un tumore al seno: “Mi sta seguendo minuto per minuto, è strana la vita, è stata la mia nemica. È come una moglie, noi del resto, siamo la famiglia Ercole, in qualche modo”, aveva detto l’attrice italiana sulle pagine de Il Messaggero.

Corinne Clery ha anche instaurato un bel rapporto con Edoardo, il figlio di Serena e Beppe Ercole: “Con Edoardo, abbiamo recuperato tutto”, ha detto a Verissimo. Qualche tempo fa il figlio di Serena Grandi ha pubblicato su Instagram una foto insieme all’attrice francese: “Quante ne abbiamo viste insieme Maman, e quante ancora ne vedremo. Grazie di esserci”.

