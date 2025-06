Chi è il compagno di Corinne Clery? La celebre attrice ha avuto tre amori importanti, due dei quali diventati suoi mariti: la sua vita privata

La vita privata di Corinne Cléry è stata costellata di gossip. La celebre attrice di origine francese, che ha poi trovato grande successo anche in Italia, ha avuto amori importanti che hanno segnato profondamente la sua vita. La prima storia d’amore Corinne la visse quando era ancora giovanissima e con un fidanzato molto geloso. Una storia tormentata, che le causò anche problemi fisici e che finì qualche tempo dopo.

All’età di 17 anni Corinne Cléry incontra poi il produttore cinematografico Hubert Wayaffe e se ne innamora, al punto da sposarlo poco tempo dopo, nel 1967 all’età di 17 anni. Dalla loro relazione nasce Alexandre, unico figlio dell’attrice, con il quale oggi i rapporti sono però drammatici, come la stessa attrice ha ammesso in varie interviste televisive.

Il matrimonio tra Corinne Clery e Wayaffe finì proprio per suo figlio: in un’intervista a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, l’attrice svelò che quando Alexandre ebbe una malattia importante, che lo costrinse in ospedale, suo marito non andò mai a trovarlo, nonostante il figlio rischiasse di morire. Quella situazione la portò a prendere la drastica decisione di mettere fine a quella relazione.

Qualche anno dopo, Clery conobbe e si innamorò dell’arredatore Beppe Ercole, che prima di lei era stato sposato con un’altra celebre attrice: Serena Grandi. Corinne e Beppe si sposarono nel 2004 ma la loro relazione finì nel 2010, quando Ercole fu stroncato da una brutta malattia. In seguito, l’attrice francese ha avuto una relazione con Angelo Costabile, attore e conduttore televisivo, con il quale ha anche partecipato a programmi televisivi. La loro relazione si è però conclusa nel 2019, come la stessa Clery ha annunciato. Ad oggi, l’attrice è single e non sembra essere interessata ad un nuovo amore.

