Sono stati vari gli amori di Corinne Clery nel corso della sua vita. Il primo matrimonio, nel 1967, è stato quello con Hubert Wayaffe, mentre nel 2004 l’attrice ha sposato l’arredatore Beppe Ercole, grande amore della sua vita. I due sono stati insieme fino al 2010, quando lui è morto: un dolore immenso per Corinne che ancora oggi porta nel cuore il suo secondo marito. Nel 2017, sette anni dopo essere rimasta vedova, Corinne Clery si è legata ad Angelo Costabile: un rapporto che l’attrice ha descritto come “un diversivo”, un modo per passare il tempo in compagnia.

Alexandre Wayaffe, chi è figlio di Corinne Clery e perché non si parlano?/ Lei: "E' il dolore della mia vita"

Proprio per via della diversità di Angelo dal suo amore Beppe Ercole, Corinne Clery si è legata a lui: “Ho avuto una storia con un uomo più giovane ma, senza nulla togliere a lui, ha rappresentato un diversivo” ha spiegato l’attrice francese. Una storia passeggera, dunque, che ha portato una ventata d’aria fresca nella vita di Corinne, senza però lasciare il segno. Ma oggi Corinne Clery ha un compagno?

Beppe Ercole, ex marito di Corinne Clery/ L'attrice francese: "Soffrii molto dopo la sua morte, ma oggi..."

Dopo Angelo Costabile Corinne Clery ha un compagno? “Nel mio cuore…”

Corinne Clery ha un compagno? A quanto pare nella vita dell’attrice francese non c’è un uomo in questo momento. Come spiegato da lei in più di un’occasione, infatti, nel suo cuore c’è solo Beppe Ercole. “Fatico a dimenticarlo, nella mia testa e nel mio cuore c’è solo lui” ha spiegato la Clery. Proprio per via di quell’amore rimasto nella sua memoria e nei suoi ricordi più belli, Corinne ha deciso di non lasciarsi andare ad un altro amore.

Dopo la storia con Angelo Costabile, iniziata nel 2017 e terminata qualche anno più tardi, Corinne Clery non si è legata dunque a nessun altro uomo. Al momento il suo cuore è infatti libero, o meglio, occupato da un vecchio amore, ancora oggi tanto presente nella sua vita: Beppe Ercole.

Corinne Clery: “Il rapporto con mio figlio è peggiorato”/ “La malattia? Sono guarita quando l’ho cacciato…”