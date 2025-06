Corinne Clery ha un nuovo compagno? L'attrice francese è stata spostata con Hubert Wayaffe e Giuseppe Ercole

Corinne Clery ha un nuovo compagno in questo momento della sua vita? La celebre attrice che abbiamo visto in passato anche come concorrente del Grande Fratello, è finita spesso al centro del gossip. In passato la celebre artista ha vissuto una storia d’amore con Angelo Costabile, ma dopo la fine del loro rapporto ha lasciato intendere di essere rimasta single. Le priorità nella sua vita sembrano essere altre, Corinne Clery ha parlato della sua vita privata, ammettendo di aver trovato un certo equilibrio in questo momento e di essere serena cosi.

Il cuore di Corinne Clery sembra dunque essere libero e chissà se ci sarà poi modo di tornare a spalancarne le porte. Si era vociferato in passato, dopo la fine della storia con Angelo Costabile, che Corinne Clery avesse una relazione con: “Molto giovane e lascio tutto alla vostra immaginazione” aveva detto l’attrice su una presunta relazione con un ragazzo più giovane mai confermata del tutto.

Corinne Clery e i problemi con il figlio: “Mi augurava la morte”

Nel corso della sua vita l’attrice francese ha colto l’occasione per raccontare anche i problemi affrontati con il figlio negli ultimi anni. A storie di donne al bivio di Monica Setta, Corinne Clery ha raccontato i problemi affrontati con il figlio Alexandre Wayaffe, che qualche tempo fa ha deciso di mettere in vendita la casa della quale aveva ricevuto la nuda proprietà dalla madre. Qualcosa nel rapporto da quel giorno in avanti si è incrinato, come confessato dalla stessa attrice: “Da quel momento ha cominciato a inviarmi messaggi pieni di odio, in cui mi augurava la morte”.

Corinne Clery è stata sposta in passato con il padre di Alexandre, Hubert Wayaffe e diversi anni più tardi con Giuseppe Ercole, dal 2004 al 2010. Più storie d’amore che hanno poi portato l’attrice francese in direzioni diverse, tutte sfortunatamente finite male.