Corinne Clery sembra aver chiuso il suo cuore all'amore e oggi non avrebbe alcun compagno al suo fianco: "Dopo la morte di mio marito..."

C’è calma piatta nella vita sentimentale di Corinne Clery. L’attrice francese sembra aver trovato il suo equilibrio perfetto, anche senza un compagno al suo fianco. Dopo aver rotto con l’ex fidanzato Angelo Costabile, con cui le cose non sono andate per il verso giusto, la showgirl ha spiegato a Oggi di aver voltato definitivamente pagina. Tra i motivi che hanno portato la relazione al capolinea, ci sarebbe la differenza di età. Una differenza di età di quasi trent’anni che, alla lunga, ha spinto Corinne e Angelo a dirsi addio per sempre.

“La nostra è stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cretina”, ha detto l’attrice francese in una intervista rilasciata al noto magazine. Nello stesso momento si era parlato di un nuovo compagno per Corinne Clery, ma la donna ha assicurato di aver chiuso le porte del suo cuore.

Corinne Clery, nessun vero amore dopo il marito Giuseppe Ercole: “Chi è arrivato dopo era un diversivo”

“Nella mia testa e nel mio cuore c’è solo mio marito Giuseppe Ercole”, ha raccontato convinta Corinne, ancora molto legata al suo vero grande amore. Da quando il suo compagno storico è venuto a mancare, l’attrice non ha più avuto storie importanti, ad eccezione di quella con Angelo che comunque a detta della stessa Corinne è stata un po’ un passatempo.

“Non voglio togliere nulla a lui ma per me ha rappresentato un diversivo”, le parole della showgirl. Oggi, dunque, a chi si chiede se ci sia spazio per un nuovo compagno nella sua vita, la Clery risponde convinta di no. Chissà se il tempo cambierà le carte in tavola, ma l’attrice ad oggi sembra sentirsi serena così com’è, senza le farfalle al cuore e senza un fidanzato al suo fianco.

