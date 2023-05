Corinne Clery hot all’Isola: “Ho fatto l’amore con una donna”/ Poi la dichiarazione a Marco Mazzoli

Corinne Clery, la rivelazione hot all’Isola dei Famosi 2023: “Ho fatto l’amore con una donna”

Non mancano rivelazioni hot nel corso della terza diretta dell’Isola dei Famosi 2023. La protagonista in questo caso è Corinne Clery. Stuzzicata da Marco Mazzoli e Paolo Noise, l’attrice francese si è lasciata andare a rivelazioni molto private, riguardanti in particolare il suo passato amoroso. “Ho fatto l’amore con una donna, – ha annunciato allora Corinne – non l’ho mai detto a nessuno. E non è una cosa brutta, è la verità!”

Corinne Clery choc all'Isola: "Mai stata fedele"/ "Uomini? Detti tanti no", e spunta retroscena su James Bond

Corinne Clery e la dichiarazione ‘d’amore’ a Marco Mazzoli

Quella di aver avuto una notte di passione con una donna non è l’unica dichiarazione scottante fatta da Corinne nel corso della chiacchierata con Mazzoli e Noise. Proprio lo speaker radiofonico ha svelato in diretta di aver ricevuto le ‘avance’ simpatiche dell’attrice: “Ha detto che se avesse cinque anni di meno, il suo preferito, con il quale avrebbe fatto una passeggiata, sarei io, Marco Mazzoli.” “Però ho chiuso la boutique, quindi nulla”, è stata la battuta con la quale Corinne ha concluso il siparietto piccante.

LEGGI ANCHE:

Fiore Argento, sfuriata contro Corinne e Christopher all'Isola/ È polemica: "Ogni giorno fa la vittima"Corinne Clery, choc all'Isola dei Famosi/ "Da single sono ringalluzzita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA