Corinne Clery, ospite oggi a Domenica In, ha raccontato delle turbolenze con suo figlio Alexandre per questioni di soldi.

Sul set è sempre stata divina, tra i volti più rappresentativi del cinema internazionale; nel privato però, Corinne Clery ha vissuto momenti difficili che ancora oggi sono fonte di dolore. Il focus degli ultimi anni è riferito al rapporto con suo figlio Alexandre Wayaffe, nato dal suo primo matrimonio. Tutto procedeva per il meglio fino a qualche anno fa; poi, una scintilla che ha portato ad 8 anni di gelo. Ospite oggi a Domenica In, l’attrice ha raccontato alcuni dettagli sul rapporto turbolento con il figlio e con un riferimento piccato al prossimo scontro in tribunale.

L’attrice è partita dal passato più remoto, da quel primo matrimonio ‘lampo’ a 17 anni e finito dopo poco tempo. Da sola ha cresciuto suo figlio Alexandre Wayaffe con il padre che non ne ha voluto sapere, anche quando una grave malattia stava per strappare alla vita il frutto del loro amore. “E’ stato ricoverato per due mesi, suo padre non è venuto in ospedale nemmeno 1 volta…”. Il focus di Corinne Clery passa presto alle freddezze di questi 8 anni, un rapporto che si è incrinato in maniera irrimediabile soprattutto per questioni di soldi.

Corinne Clery, 8 anni di silenzio con il figlio Alexandre e la prossima causa in tribunale: “Mi sono ammalata a causa di tutto questo…”

“Ad un certo punto la convivenza è diventata insopportabile, scandita da violenze psicologiche… Sono mortificazioni che ti mettono a disagio, ti dai delle colpe che in realtà non hai. La rottura c’è stata 8 anni fa; poco prima gli avevo fatto una donazione ma con dei vincoli, mi ha odiato perchè lui voleva i soldi…”. Queste le parole di Corinne Clery a Domenica In, un discorso che tradisce un grande dolore da parte dell’attrice. “Il nostro dramma si chiama soldi, ma non ci sono più; ho dato tutto, si prendeva le cose di nascosto… Un giorno mi ha insultata davvero tanto e gli ho detto di andare via, cose irripetibili. Non l’ho cercato, sono anni che mando giù i peggiori gropponi, mi sono ammalata… Una dermatite atopica dovuta a stress psicologico”.

A oggi il rapporto è inesistente, salvo altri eventi che hanno portato Corinne Clery a rinnovare il silenzio nei confronti del figlio Alexandre. “Non l’ho più cercato. Da parte sua ho ricevuto messaggi, email che mi hanno convinta a non cercarlo più”. Nel tempo ha cercato di mantenere il rapporto con le nipoti ma di recente, come da lei raccontato a Domenica In, qualcosa è cambiato: “Le mie nipoti non hanno colpa, da qualche mese non le vedo più; l’ultima sua arma per punirmi è stata togliermele, perchè sono la mia vita”. Quando Mara Venier ricorda all’attrice della prossima causa in tribunale, con Serena Grandi pronta a testimoniare in favore del figlio, Corinne Clery ha commentato senza mezze misure: “Deve pensare ai problemi suoi perchè ora mi difendo; ma cosa deve testimoniare che nemmeno lo conosce… L’invidia è una brutta bestia!”.