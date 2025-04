Le parole di Corinne Clery, ospite oggi a La Volta Buona, hanno colpito gli ospiti in studio ma sicuramente anche i telespettatori; l’attrice è tornata a parlare del rapporto turbolento con il figlio, un legame ormai interrotto da 8 anni. Proprio nel salotto di Caterina Balivo ne aveva parlato qualche settimana fa e oggi ha confessato che le cose sono addirittura peggiorate: “Le cose sono cambiate, ma in peggio. Perchè? Beh, quando un figlio arriva a scriverti una mail…”.

Corinne Clery ha trattenuto a fatica le lacrime nel parlare dei dissapori con il figlio, segno di come sia una fonte di sofferenza costante: “Sicuramente ho sbagliato qualcosa ma ho dato tanto amore, presenza, divertimento… I problemi sono iniziati quando a 30 anni è tornato a vivere con me dopo il divorzio”. L’attrice ha dunque spiegato: “Lui dice una cosa che io so che non è vera e lui non parla con tutta la famiglia perchè sa che si ritroverebbe di fronte ad un muro di verità”.

Corinne Clery a La Volta Buona: “Perchè ho litigato con mio figlio? Non posso dirlo…”

La sofferenza si è trasformata in malattia, spiega Corinne Clery a La Volta Buona parlando del rapporto turbolento con il figlio: “Ovviamente ho sofferto tanto, mi sono ammalata, ho avuto una dermatite atopica che proviene da dolori interni, psicologici. E’ una cosa terrificante, parlavo con te e all’improvviso mi gonfiavo, sangue dalla bocca… Mi è passato tutto quando gli ho detto di andare via, dopo 3 giorni stavo bene; è brutto, ma è la verità”. Incalzata da Caterina Balivo sull’origine dei dissapori con il figlio, l’attrice ha però spiegato di non poter entrare nel merito dei motivi scatenanti alla base delle frizioni con il figlio che ormai non vede da 8 anni: “Purtroppo non posso dirlo, anche per rispetto a ciò che pensa lui…”.