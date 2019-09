Corinne Clery/ “La fine d’amore con Angelo? I nostri cervelli si sono allontanati”

Grande puntata stamane di Storie Italiane, programma di Rai Uno che ha accolto numerosi ospiti fra cui Corinne Clery. La 69enne attrice parigina ha raccontato alcuni fatti della sua vita privata a cominciare dalla fine della sua relazione dopo tanti anni. “Sto bene – esordisce la stessa – ho passato un’estate molto carina, single per la prima volta, e sto scoprendo un mondo meraviglioso: faccio tutto quello che mi passa per la testa, la libertà totale ed è stupendo”. Quindi, parlando più specificatamente sulla sua fine con Angelo, ammette: “E’ complicato tenere un rapporto, non è facile. Io sono stato consapevole prima di lui che la nostra storia si era appiattita, ma non per un capriccio mio. Ci stavamo dividendo, ho iniziato a pensare, ed ho messo insieme minuscoli tasselli che mi facevano capire che era ora di andare”.

CORINNE CLERY A STORIE ITALIANE

“Io sono stata molto affiatata con lui e sono molto legata ad Angelo. Quando l’ho incontrato sono sempre stata consapevole che sarebbe stato un passaggio della mia vita. Rifarei tutto – prosegue Corinne – ma non c’è più l’amore, o meglio, è un amore diverso. Io sono troppo terrena, un po’ pazzoide ma sempre con la testa sulle spalle, ed ho sempre pensato che non sarebbe durato. Non ho mai sentito il fatto dell’età, il mio cervello si è allontanato dal suo e il nostro modo di pensare si è allontanato”. La storia fra Corinne Clery e Angelo Costabile è durata otto anni, annuncio che venne dato in diretta tv proprio attraverso il programma Rai, Storie Italiane. Al momento Corinne si dichiara felicemente single, ma in futuro, nulla sarà da lasciare al caso…

