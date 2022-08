Corinne Clery “L’amore? Ci sono i miei cani”/ “Mio figlio? Gli auguro il meglio, ma…”

Corinne Clery e l’amore: il ricordo di Beppe Ercole

Corinne Clery ha scelto di raccontarsi a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Verità. L’attrice ha svelato di aver lasciato Roma e di essersi trasferita da tre anni a Viterbo, lontano dal centro, per poter vivere tranquillamente nella natura. Sempre bellissima e affascinante, l’attrice racconta di non avere un uomo accanto al momento. “L’unica mia preoccupazione sono i miei cani, tre bassotti di cui due adottati, Totò, Wendy, una femminuccia e Vasco Rossi, l’ultima adozione. Sono piena di amici, ho tanto lavoro, gioia di vivere ma, nonostante gli sbagli, non vivo per il passato“, ha raccontato.

Bluff storia di truffe e di imbrogli/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

La Clery, poi, ricorda con profondo amore Beppe Ercole, il suo terzo marito: “Giuseppe era meraviglioso, un grandissimo amore come mio padre e mia madre, lo porto dentro. Lui sta dappertutto. Qui, nel casale, ho anche le sue ceneri“, ha svelato Corinne Clery.

Corinne Clery: la verità su Serena Grandi e il figlio

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Verità, Corinne Clery ha anche parlato di Serena Grandi con cui, ormai, i dissapori del passato sono un lontano ricordo. “Quando ho conosciuto Giuseppe, a Pasqua 1995, erano separati da due anni con un figlio. La cercai, le dissi che ero innamorata di lui e lei di un altro. Era un fatto di rispetto. Lei, poi, s’incattivì e non volle che il figlio venisse al nostro matrimonio. La ritrovai al Grande Fratello. Le dissi ‘facciamo pace?’. Da allora abbiamo ottimi rapporti“, ha raccontato Corinne.

Corinne Clery, lettera a Serena Grandi/ "Beppe Ercole? Non volevo fosse un segreto…"

Infine, ha svelato anche qual è il suo attuale rapporto con il figlio: “Deve fare i conti con se stesso. Sono stata una madre bambina. Rischiavo di perderlo, l’ho voluto fortemente. Gli auguro il meglio, ma ora non sono più disposta a soffrire”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

BEPPE ERCOLE, EX MARITO SERENA GRANDI/ Lei "Divorzio? Mi sono pentita, ho fatto male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA