Corinne Clery, lettera a Serena Grandi/ “Beppe Ercole? Non volevo fosse un segreto…”

Quello tra Serena Grandi e Corinne Clery è senza dubbio un rapporto inusuale. L’attrice francese è, infatti, la donna con cui l’ex marito della diva 63enne si è sposato, Beppe Ercole. Rivali? Non proprio. Le due hanno costruito un legame unico. Lo dimostra la lettera che Corinne Clery ha scritto per Serena Grandi e che Verissimo ha trasmesso nella puntata di oggi. “Sono passati tanti anni da quando ci siamo incontrate per la prima volta. Eravamo due giovani donne con una vita di gioie e delusioni alle spalle e con un futuro che non sapevamo ci avrebbe unito”, ha esordito Corinne.

Corinne Clery ha poi citato il momento in cui si è resa conto che il legame con Serena Grandi era diventato speciale. “Penso a quella telefonata in cui ti dissi che amavo lo stesso uomo che avevi amato tu. Sapevo che era finita da due anni con te, ma sapevo anche che ogni amore lascia ferite che faticano a rimarginarsi”, prosegue l’attrice francese nella lettera. Ma decise di parlargliene per un motivo ben preciso.

Corinne Clery, sorpresa per Serena Grandi a Verissimo…

“Non volevo che venissi a sapere dalla stampa, dai giornali o dai paparazzi della nostra unione”, ha raccontato Corinne Clery. L’attrice francese è stata molto chiara: “Non volevo che fosse un segreto consumato alle tue spalle, ma uno dei tanti giochi della vita da affrontare a testa alta”. La sorprese la reazione di Serena Grandi: “Avresti potuto odiarmi o riagganciare il telefono; invece, mi dicesti che mi avrebbe fatto soffrire. Ma a ferirci è stato il lutto per la sua scomparsa”. Dopo la morte di Beppe Ercole qualcosa cambiò: “Quando riabbracciandoti ti ho chiesto il perché del silenzio e di quegli anni lontani, tu mi hai spiazzata: Non me lo ricordo”.

Corinne Clery ha quindi svelato qual è la chiave della loro amicizia: “Saper dimenticare le delusioni del passato e dirci di stare attente perché la vita ci farà soffrire. Dopo tutto questo oggi io, te ed Edoardo siamo e saremo sempre la famiglia Ercole”. Visibilmente emozionata, Serena Grandi ha commentato: “Che bella cosa che mi ha scritto. Non la sentivo da un po’ di giorni ed ero preoccupata”.



