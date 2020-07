Corinne Clery “Malata per colpa di mio figlio Alexandre Wayaffe”/ “Da 4 anni..”

Corinne Clery è dura e non da adito a dubbi. L’attrice è convinta di essersi ammalata per colpa di suo figlio, per via delle liti che ha avuto con lui reo di voler fare il padrone nella sua vita, di volerla controllare, ed è proprio per questo che ha deciso di tagliare i ponti con lui, di cancellarlo dalla sua vita tanto da ribadire il concetto: “Sono 4 anni che non ci sentiamo ma di certo non mi manca”. La situazione è difficile ma a volte il taglio è necessario soprattutto quando di mezzo ci sono rabbia e tensioni, le stesse che hanno messo a dura prova la sua salute, almeno a suo dire. Dopo averlo fatto in tv, Corinne Clery torna a parlare del rapporto con il figlio Alexander Wayaffe a F racconta ulteriori dettagli che hanno sconvolto il suo pubblico.

CORINNE CLERY CONFERMA L’ALLONTANAMENTO DAL FIGLIO ALEXANDRE “PER MOTIVI DI SALUTE”

In particolare, Corinne Cléry ha confermato i rapporti interrotti con il figlio Alexandre Wayaffe (nato dal matrimonio con Hubert Wayaffe), e intervistata da F spiega di essersi ammalata per il dolore e per le liti continue: “Mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: ‘Basta, ognuno per la sua strada’. Dopo una settimana ero guarita”. A quanto pare non c’è il rischio che ci sia presto la pace visto che lei stessa ammette di essere cresciuta insieme a lui (è nato quando ancora era piccola) ma adesso è “un capitolo chiuso. Non ho neanche rancore nei suoi confronti, mi dispiace solo che sta perdendo una grande mamma”. Arriverà una risposta da parte di Alexandre?



