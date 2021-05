Corinne Clery, mariti e flirt/ Da Hubert Wayaff, Luca Valerio a Beppe Ercole e Angelo Costabile

Corinne Clery ospite della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice si racconta a cuore aperto: dagli uomini della sua vita all’amicizia ritrovata con Serena Grandi con cui ha “condiviso” un uomo della sua vita: Beppe Ercole. L’attrice francese, diventata famosa per aver recitato in un film di James Bond e per aver girato alcune commedie sexy negli anni Settanta e Ottanta, negli ultimi anni è tornata alla ribalta partecipando a diversi reality show di successo come “Pechino Express” e recentemente al “Grande Fratello Vip”. Una vita fatta di alti e bassi quella dell’attrice francese che, ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha parlato della sua vita privata e delle sue origini: “arrivo da una famiglia in cui non si usava uscire, e dormire fuori era proprio una cosa dell’altro mondo. Da ragazza andavo a dormire da mia nonna, perché volevo vedere il mio fidanzato. Nessuno sapeva niente”.

Il primo uomo della sua vita è stato Hubert Wayaffe con cui si è sposata e ha avuto un bambino. “Questo ragazzo era più grande di me e molto famoso, l’ho sposato ed è diventato il padre di mio figlio” – ha raccontato la Clery che l’ha conosciuto quando aveva soli 17 anni. “L’ho detestato, poi mi ha conquistata” – ha rivelato l’attrice che poco dopo il matrimonio è diventata madre del figlio Alexandre.

Il primo matrimonio di Corinne Clery è naufragato poco dopo: “non è durato neanche 3 anni. Ero convinta sarebbe durato tutta la vita, perché venivo da una famiglia del Mulino Bianco. Però io non metto limiti: se sono felice rimango, se non sono felice me ne vado”. Un grande dolore per l’attrice che ha confessato: “con il padre di mio figlio ho sofferto tantissimo. Ero una bambina, la situazione era strana. Mio figlio ha avuto una brutta malattia e stava per morire, mi sono trovata a dover scegliere tra i miei due uomini. E ho scelto mio figlio”.

Poi l’incontro con Luca Valerio con cui è stata sposata sette anni e poi il terzo matrimonio con Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi. Un grande amore interrotto solo dalla morte dell’arredatore romano scomparso nel 2010: “le sue ceneri le tengo in salotto. Io lo amo, lo amo per tutta la vita. Ma c’è spazio per tante altre cose”. Dopo la morte di Beppe Ercole, l’attrice francese ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Angelo Costabile: “lui aveva 28 anni meno di me. È successo 10 mesi dopo la morte di Giuseppe. Siamo stati insieme 8 anni, non ce lo aspettavamo, né io né lui”.



