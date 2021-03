Corinne Clery/ “Single dopo Angelo Costabile. Cerco un uomo che mi lascia vivere”

Quando si parla di Corinne Clery si cita una donna che ha una storia di vita oltre che di carriera davvero molto ricca. L’attrice francese ha davvero tanto da raccontare, a partire dagli amori che hanno popolato la sua vita. Uno su tutti: l’ex marito Beppe Ercole. Un amore che ha segnato la vita di Corinne fino al giorno della morte dell’uomo che amerà per sempre, come lei stessa ha ammesso in più di un’occasione.

Oggi però nel cuore di Corinne non c’è un uomo speciale: la donna è single dopo la fine della relazione, durata 8 anni, con Angelo Costabile. Pur ammettendo di essere serena con se stessa e di star bene anche da sola, Corinne – in una recente intervista a Oggi è un altro giorno – non ha chiuso la porta in modo definitivo all’amore. Ma come deve essere un uomo per conquistarla?

Corinne Clery: “Ho bisogno di un uomo che mi faccia ridere”

“Io ho bisogno di una persona che mi lascia essere me stessa, che mi lascia vivere senza farmelo pesare, che mi faccia anche ridere e mi dia tanto amore. – ha ammesso Corinne Clery – Io so dare tanto amore: posso essere un po’ geisha ma so anche tenere ben fermi i piedi in terra”. Un amore sicuramente tormentato è però quello con suo figlio Alexandre. Il loro rapporto si è infatti interrotto tempo fa: “Ci sono stati degli screzi, però è mio figlio. – ha raccontato l’attrice – Ho vissuto molto male, mi sono ammalata per questo, ma dopo essere caduta in fondo sono risalita”.

