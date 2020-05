Corinne Clery/ “Sul set baciai Gianni Morandi davvero! Mio marito fu gelosissimo”

Pubblicità

Corinne Clery si è raccontata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, nel corso della trasmissione La Vita in Diretta, rivelando di aver trascorso la sua quarantena in totale solitudine in Tuscania: “Sono qui dal 6 marzo”, ha raccontato, “Non sono stata contagiata da nessuno e non ho contagiato nessuno!”. La celebre attrice francese si è presentata sfoggiando una maglia con una scritta emblematica: “Quelli che non mettono la mascherina vanno puniti!”. Incalzata dalla conduttrice ha ammesso che indosserà la maglia anche durante le sue uscite, munendosi adeguatamente di apposita mascherina. Dopo un video omaggio alla sua carriera e che l’ha resa particolarmente felice, la Clery ha spiegato in maniera approfondita chi le ha fatto realmente compagnia in queste settimane di lockdown: “I miei tre bassotti, Totò, Wendy e Vasco”, ha rivelato. Corinne ha però anche spiegato di non soffrire affatto la solitudine: “Sono una grande solitaria, sto bene con me stessa ed è una grande conquista. Con la natura, gli animali e me stessa mi trovo molto bene. Mi piace stare in compagnia ma sto bene anche da sola”, ha precisato.

CORINNE CLERY E IL RETROSCENA SU GIANNI MORANDI

In queste giornate di quarantena Corinne Clery ha ammesso di aver passato il suo tempo a cucinare: “Mi preparo cosette carine, non mangio la scatolina, mi preparo delle cose semplici ma buone, mangio meno infatti ho perso 2 chili invece di prenderli”, ha ironizzato replicando invece alla tendenza diffusa ad essere ingrassati durante il lockdown. “La mia passione? Spaghetti alle vongole, credo di farli molto bene”, ha aggiunto. In una recente intervista che oggi ha avuto modo di commentare, la Clery ha parlato anche di Gianni Morandi raccontando delle sensazioni provate sul set di una fiction in cui lo ha baciato: “Ho raccontato che delle volte capita di dover baciare un attore sul set per la sceneggiatura, l’ho baciato veramente”, ha detto, rivelando che è stato anche il più bravo. “Non li ho baciati tutti ma è un bel ricordo, Gianni è una persona così perbene che non ho avuto problemi, l’ho fatto con piacere, ho fatto il mio lavoro, mio marito è stato gelosissimo”, ha spiegato. Infine, pensando alla futura vacanza che farà quando tutto sarà finito, ha raccontato di essere stata a Capri con il marito Giuseppe “ma non è un posto dove vorrei tornare presto”, ha rivelato.



