Corinne Clery sviene in diretta all’Isola dei Famosi/ Video choc, è polemica: “Con le fobie non si scherza”

È un momento drammatico quello che va in scena durante la diretta dell’Isola dei Famosi del 15 maggio. La produzione ha deciso di mettere alcuni naufraghi alla prova con le loro fobie e tra questi c’è anche Corinne Clery. L’attrice francese ha palesato in più di un’occasione di avere una grande paura dei serpenti, e quando in diretta le fanno intendere che la prova potrebbe comportare entrare in contatto con uno di loro, Corinne si sente male.

Prima il respiro si fa corto, cosa che è Alvin a far notare in diretta a Ilary Blasi, chiedendo qualche istante per tranquillizzarla. Questo però non basta, perché Corinne pochi istanti dopo sviene. A sorreggerla c’è Alvin, mentre arrivano di corsa i medici per visitarla.

Corinne Clery sviene per la fobia ai serpenti, il web si infuria con Ilary Blasi

Corinne Clery si rialza poco dopo, ma appare ancora fortemente provata. “Con le fobie non si scherza”, ammette dopo Alvin, così come Vladimir Luxuria che appare alquanto infastidita di fronte alla scelta della produzione di coinvolgere la povera Corinne. Intanto anche il web si scatena, accusando in modo particolare la reazione avuta da Ilary Blasi ed Enrico Papi allo svenimento dell’attrice. Questi alcuni dei commenti: “Mentre Corinne è svenuta Ilary continua a dirle che non ci sono serpenti nella scatola… ma io non ho parole e prende in giro Alvin per averla abbracciata …. Peggiore conduttrice del mondo!”; e ancora “Ma voi dovete chiudere avete toccato veramente il fondo. Corinne una persona anziana che dice di sentirsi male per le fobie quasi ci rimane secca che piglia e sviene è voi insistete ? Ilary sei ridicola!”

