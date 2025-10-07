Corinne Clery, ospite a La Volta Buona, ha raccontato dei tradimenti subiti in passato: “C’era una donna nel mio letto…”.

La puntata odierna de La Volta Buona accende i riflettori sul mondo dei sentimenti ma dal punto di vista delle ombre, dei segreti malcelati: il tema centrale è l’infedeltà, un aspetto che ovviamente non rende immuni i volti noti del mondo dello spettacolo. A disquisire sull’argomento spicca Corinne Clery, celebre attrice che già in passato aveva raccontato dei tradimenti subiti nel corso della sua vita sentimentale. Spicca la liaison con Beppe Ercole, suo grande amore; eppure, proprio per gelosia – come da lei raccontato nel salotto de La Volta Buona – stava quasi per agire per ripicca incappando nel tradimento.

Corinne Clery e il ‘quasi’ tradimento del suo ex marito Beppe Ercole: “Era arrabbiato con me per gelosia…”

“Una volta era arrabbiato con me per gelosia, io tornavo da un viaggio e lui mi dice: ‘Vado ad incontrare la mia ex moglie con sua figlia’, io ero perplessa perchè lui non andava da nessuna parte senza di me…”. Inizia così il racconto di Corinne Clery a proposito del ‘quasi’ tradimento del suo ex marito Beppe Ercole. Per l’appunto, l’infedeltà non si è concretizzata del tutto: “Arrivato sul posto si è pentito subito, è tornato indietro; però ha dimenticato i documenti in albergo…”.

A dispetto del pentimento, la dimenticanza dei documenti ha permesso a Corinne Clery di scoprire il ‘quasi’ tradimento del suo ex marito Beppe Ercole. Ironia della sorte, fu una sua amica a chiamarla alcuni mesi dopo raccontando di aver ricevuto per errore i documenti del compianto arredatore. “Li diedero a lei perchè avevano lo stesso cognome e pensarono fosse la moglie…”. Un racconto che Corinne Clery – a La Volta Buona – ha riportato con il sorriso; segno di come con il tempo sia sbiadito l’eventuale rancore o rammarico per quell’episodio. “Se sono sicura che il tradimento non sia avvenuto? Sì, considerando che si è pentito subito…”.

“Quando avevo 19 anni ho trovato l’amante di mio marito nel mio letto”, il racconto di Corinne Clery a La Volta Buona

Non solo il ‘quasi’ tradimento del compianto ex marito Beppe Ercole, Corinne Clery ha trovato una brutta sorpresa anche nel corso del suo primo matrimonio: “Avevo 19 anni, tornavo da Parigi dove ero andata a trovare i miei genitori… Entrando in casa trovai un reggiseno a terra e c’era un’altra donna nel mio letto”. Simpaticamente l’attrice ha raccontato di aver poi stretto un rapporto d’amicizia con la donna in questione ma ha sottolineato: “Lei non sapeva nulla di me”.