Corinne Clery/ “Un fidanzato geloso mi bruciò un occhio con un petardo…” (Io e te)

Corinne Clery a “Io e te” da Pierluigi Diaco per raccontarsi attraverso la sua carriera e per rivelare anche aspetti della sua vita privata. «Ha mantenuto sempre una sua eleganza e sensualità», così l’ha descritta il conduttore prima di lanciare un servizio di presentazione. «Grazie per l’invito, mi fa molto piacere. Sei molto discreto e io sono molto timida…», ha dichiarato l’attrice francese. «Per me non c’è niente di problematico nella vita. Per me è quasi tutto normale, ma dipende anche dalla mia educazione», ha raccontato Corinne Clery su Raiuno. Ma non sono mancate le rivelazioni di carattere personale. «Ero felice di sposarmi col padre di mio figlio, ma ero triste perché avrei lasciato i miei genitori. Ma per loro la diversità da lui non era un problema. La porta è stata sempre aperta alla diversità», ha proseguito l’attrice. Questo l’ha aiutata ad accettare chi la pensa diversamente da lei. «Io apro la porta, poi faccio sempre in tempo a chiuderla».

CORINNE CLERY A IO E TE: L’INCIDENTE A 15 ANNI

Corinne Clery ha parlato anche di un incidente di cui è stata vittima quando aveva 15 anni. Una vicenda peraltro molto delicata, trattandosi di un’aggressione: «Non ci vedo e sono peggiorata nel tempo. Un fidanzato geloso mi tirò un petardo in faccia e mi bruciò un occhio». Ma Pierluigi Diaco nell’intervista a “Io e te” ha voluto parlare anche della sensualità della sua ospite, immutata nel tempo. «Meglio far vedere delle belle chiappe che l’anima, quella è mia e poi il pezzo di carne è sempre esposto». Lei comunque fatica a capire chi la giudica ancora sensuale. «Io non mi vedo sensuale, non lo capisco. Capisco di essere bella, altrimenti sarei ingrata con la natura, ma non di essere sensuale». L’attrice ha spiegato di essere ancora legata alla sua famiglia, anche se i suoi genitori non ci sono più. E poi Corinne Clery ha parlato del suo rapporto con i social. «Qualcuno mi aprì un account Instagram, ma io non so neppure come si entra. Secondo me è una follia, io non lo farei mai, ma accetto che si faccia».

