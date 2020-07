Corinne Clery/ “Uomini? No solo cani, a gennaio torno a teatro, il mio giardino…”

Corinne Clery vive in uno splendido casale circondato dai suoi cani e soprattutto da tanta, tanta natura. Flora Canto, inviata del programma di Tv8 “Ogni Mattina”, è andata a fare visita all’attrice: “Mi sono trasferita definitivamente quindici giorni fa, avevo bisogno di libertà, alberi, silenzio, cani, uccellini, un senso di libertà totale”. Cocò ha quindi presentato i suoi amici a quattro zampe: “Abbiamo Wendy, Totò e Vasco Rossi, l’ultimo adottato due anni e mezzo fa. Sul passaporto c’è scritto proprio Vasco Rossi, io lo chiamo semplicemente Vasco perchè siamo intimi”. La Clery ha quindi mostrato alcune delle sue foto esposte nel casale: “Qui c’è Stefania Sandrelli, un’amica del cuore, la conosco che non facevo nemmeno l’attrice, pensa da quanti anni la conosco. Qui invecec’è mio marito, questa è una festa di capodanno a Capri con il nostro amico Christian De Sica”.

CORINNE CLERY: “PER 007 ANDO’ COSI’…”

Corinne Clery ha preso parte ad un episodio di 007, quando l’agente speciale britannico era interpretato da Roger Moore: “Devo dire di essere stata molto amata dal produttore di 007, e quindi mi aveva scelto. Mi avevano regalato questa sottoveste del film, ma oggi non accetterei più questo ruolo perchè sono tanti chili fa… Mi hanno scelto vedendomi in un mio vecchio film ma inizialmente dissi di no perchè ero stanca, ma ero un po’ pazza: avevo fatto 3 film quell’anno quindi… Mi chiamò a casa – racconta ancora – credevo fosse uno scherzo, io ho risposto che andavo a Parigi per l’appuntamento solo se mi facevano mangiare le ostriche. Poi ci siamo incontrati e piaciuti. Roger Moore era un gentleman inglese, un signore, sposato con una donna italiana all’epoca, bellissima, Luisa, ho viaggiato con loro per mezzo mondo”. Corinne ha spiegato di amare e di curare personalmente il suo giardino: “Lo curo io con il decespugliatore che mi ha però lasciato stamattina. Mi piace da pazzi, è il mio regno, dalle 8 del mattino sto tutta la mattina a trafficare. Anche il trattorino mi ha abbandonato. Io sono pazza delle ortensie, le amo, amo tutte le piante. Trovo bellissimo regalare fiori all’uomo. Uomini nella mia vita? Ho Vasco e Totò. Totò arriva da Napoli, adottato quando aveva 10 mesi”.

“ORA MI FACCIO UNA SALAD NICOISE”

Le chiedono quindi quando tornerà a lavorare: “Quando tornerò a recitare? A gennaio con Gianfranco D’Angelo e Fiordaliso, abbiamo dovuto interrompere lo spettacolo lo scorso 23 febbraio a causa del coronavirus. Sono 20 anni che facco quasi solo teatro, infilando in mezzo delle partecipazioni in bei film, il teatro è un grande amore, una passione. Cosa mangio oggi per pranzo? Mangio salade nicoise insalata con tonno, olive, alici e pomodorine, la facciaao alla nizzarda”.



