Corinne Clery vs Serena Grandi/ Dalle liti per Beppe Ercole a migliori amiche…

Corinne Clery ha avuto una storica nemica nella sua vita: Serena Grandi

Corinne Clery e Serena Grandi non hanno fatto altro che pizzicarsi in ogni sede, anche in quelle legali, fin da quanto l’attrice è entrata nella vita del Premio Oscar per via del suo matrimonio in seconde nozze con Beppe Ercole. Il pubblico italiano di certo non potrà dimenticare quella pagina di puro trash che le due hanno regalato al Gf Vip 2, mettendo in scena uno scontro che ancora oggi viene rievocato sui social. Soprattutto per via di quel “Segrena, Segrena” che la Grandi userà per scimmiottare la Clery. Uno scontro fra titani finito poi in un nulla di fatto: chi era in attesa di futuri sviluppi, con tanto di ‘scippate di capelli’, è rimasto a bocca asciutta. Serena Grandi racconterà di questa sua esperienza a Non disturbare nella puntata di oggi, martedì 6 agosto 2019, partendo proprio dalle grandi battaglie vissute con la Clery. Indimenticabile però la pace arrivata all’improvviso, su pressione del figlio Edoardo Ercole. E oggi? Amiche per la pelle dopo tanti anni di cibo dato in pasto al gossip. Non è mancata anche una forte ironia nel triangolo inaspettato, come dimostra la presenza di tutti e tre in un noto spot per le poltrone con alzata assistita. Un complemento d’arredo che diventa protagonista di nuove frecciate bonarie fra le due attrici: risultato assicurato, dato che lo sketch è diventato virale sui social nel giro di poche ore.

Corinne Clery, deposta l’arma di guerra

Ormai inseparabili: Corinne Clery ha deposto da diversi mesi l’ascia di guerra con Serena Grandi. Entrambe innamorate dello stesso uomo, Beppe Ercole, non si sono risparmiate in una guerra accesa che le ha portate alla fine a stringersi la mano. “Una scena pietosa”, ha detto la Clery commentando la lite avvenuta al Gf Vip 2. Anche se a Verissimo ha precisato subito di non aver rubato in alcun modo Ercole alla Grandi, accusa mossale da tempo immemore dalla collega. “Adesso faremo anche teatro insieme”, svela prima del lancio della nuova pagina di carriera che le unirà ancora una volta, anche se in questo caso si parla di palcoscenico. Rapporto risolto anche con Edoardo Ercole, figlio di Beppe e Serena, che in passato l’ha accusata di avergli impedito di custodire le ceneri del genitore. Nonostante in passato, negli anni in cui era bambino, Ercole ricorda anche dei momenti piacevoli. Altri molto meno, come svelato nei salotti di Barbara d’Urso, a causa di una presunta omofobia da parte della Clery che non lo avrebbe mai accettato del tutto.

