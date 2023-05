Corinne Foxx, come sta suo padre Jamie Foxx?/ “I media ingigantiscono le cose!”

Corinne Foxx, buone notizie sul padre Jamie Foxx: “Fuori dall’ospedale da settimane…”

Le condizioni di salute dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo diventano fin troppo spesso di dominio pubblico. Il rischio è quello di fuorviare rispetto alle reali condizioni, come pare sia accaduto nel caso di Jamie Foxx. Le sue condizioni dopo il ricovero delle recenti settimane sembrano quasi un mistero – come spiega La Repubblica – soprattutto dopo le ultime voci e la piccata risposta di sua figlia Corinne Foxx.

Corinne, figlia di Jamie Foxx, in virtù del circolo costante di notizie in riferimento alle condizioni di salute di suo padre ha sentito l’esigenza di rincuorare i fan e non è mancata una stoccata ai media “rei” di riportare notizie gonfiate. Con un post sui social, la giovane ha infatti spiegato: “E’ fuori dall’ospedale da settimane ed è in convalescenza”. Sembra dunque volgere al meglio la ripresa dell’attore: “Ieri stava giocando a pickleball… Grazie per le preghiere e il sostegno di tutti. La prossima settimana potremo comunicarvi un’importante novità”.

Corinne Foxx, figlia di Jamie Foxx, stoccata ai media: “Trovo triste vedere come…”

Le parole di Corinne, figlia di Jamie Foxx, confortano abbastanza rispetto alle condizioni di salute del padre. Quest’ultimo tra l’altro era intervenuto sui social proprio per dare buone notizie ai suoi fan: “Grazie per il vostro affetto, sono fortunato“. Poche parole che però bastarono per rincuorare i fan dopo il ricovero d’urgenza dello scorso 11 aprile sul quale la figlia non offrì ulteriori dettagli. Il motivo per il quale si parla di “mistero” sulle condizioni di salute di Jamie Foxx deriva da alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Come riporta La Repubblica, una fonte vicina all’attore avrebbe riferito a Radar Online di un repentino peggioramento delle condizioni di salute con la famiglia che “Spera per il meglio ma si prepara al peggio”.

In virtù delle nuove indiscrezioni nel merito delle condizioni di salute di Jamie Foxx, sua figlia Corinne si è dunque vista costretta ad intervenire nuovamente con tanto di stoccata verso chi ha azzardato la tesi di un peggioramento per l’attore. “Trovo triste vedere come i media ingigantiscono le cose”. Dalle sue parole, si evince dunque come la realtà dei fatti sia ben diversa da quanto circolato nelle ultime ore rispetto alle condizioni di salute del padre Jamie Foxx. A questo punto, non resta che attendere il decorso della situazione sperando che l’attore possa rimettersi presto al meglio delle forze.











