CORNAVIRUS SPAGNA, UK, FRANCIA/ Ultime notizie: 35 milioni di casi nel mondo

Si fa sempre più drammatico il bilancio della pandemia di coronavirus nel mondo: i numeri della John Hopkins parlano ad oggi di 35.415.029 di persone che hanno contratto il contagio a fronte di oltre un milione di vittime (1.043.074) ufficiali. Il conto più salato lo pagano per il momento gli Stati Uniti con 7.457.403 casi e 210.192 decessi, seguiti da India e Brasile. Anche in Europa, però, si può dire che abbia avuto inizio a tutti gli effetti la seconda ondata. Basta vedere cosa accade appena oltre i nostri confini, con la Francia in stato di “massima allerta” che nella giornata di ieri ha registrato 5.084 nuovi contagi e 70 morti per il coronavirus. Un’impennata preoccupante soprattutto sul fronte dei decessi, considerando che sabato erano stati 43 e domenica 32. La buona notizia è la diminuzione dei casi, ma il dato potrebbe risentire del consueto rallentamento delle registrazioni nel fine settimana.

CORONAVIRUS FRANCIA, SPAGNA, UK

La situazione coronavirus che tiene in apprensione la Francia è ben compresa anche dalla Spagna, che ha registrato nel fine settimana un aumento di 23.480 contagi di coronavirus, risultando così il primo Paese dell’Europa occidentale a superare quota 800mila casi dall’inizio della pandemia. Come riportato dal Ministero della Salute iberico, le infezioni registrate dall’inizio dell’epidemia sono 813.412: numeri mostruosi, che fanno della Spagna l’ottavo Paese più colpito al mondo in termini di contagi. Nel frattempo il numero delle vittime è salito a 32.225. La partita contro il coronavirus si fa complicata anche nel Regno Unito: l’UK nella sola giornata di ieri ha riportato 12.594 nuovi contagi. Un numero decisamente inferiore ai quasi 23mila della giornata di domenica, ma anche in questo caso il netto decremento lascia ipotizzare che il calo sia dovuto al weekend piuttosto che ad una maggiore attenzione nei confronti del virus. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Uk i contagi sono 515.571. Sul fronte dei morti, ieri sono stati registrati 19 decessi, per un totale complessivo di 42.369 vittime.



